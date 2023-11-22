Eski Beyaz Saray güvenlik danışmanı Stuart Seldowitz 4.000 Filistinli çocuğun öldürülmesinin \'yeterli olmadığını\' söyledi

Eski Obama Beyaz Saray danışmanı4.000 Filistinli çocuğun öldürülmesinin 'yeterli olmadığını' söyledi

Başkan Obama döneminde görev yapan eski bir Beyaz Saray güvenlik danışmanı, New York City'deki bir müsluman araba satıcısına birçok kez İslamofobik sözler söyledi.

Stuart Seldowitz, satıcıyı "terörist" olarak adlandırırken ve adamı İngilizce konuşamadığı için azarlarken kameralara yakalandı.

Eski Beyaz Saray yetkilisi ayrıcaHz. Muhammed'e hakaret ederek İsrail-Hamas çatışması sırasında daha fazla Filistinli çocuğun öldürülmesi gerektiğini iddia etti.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russell'a göre İsrail hava saldırıları, mevcut Hamas-İsrail savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 5.000'den fazla Filistinli çocuğun ölümüne neden oldu.

Satıcının bakış açısından çekilen videoları X'e gönderen Columbia yüksek lisans öğrencisine göre, eski diplomat, Doğu 83. Cadde ile İkinci Cadde'nin köşesindeki sokak satıcısını yaklaşık iki haftadır taciz ediyor.

Günün farklı saatlerinde çekilmiş gibi görünen kliplerde Seldowitz farklı kıyafetler giyiyor.

2000'li yılların başında ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail ve Filistin İşleri Ofisi'nde müdür yardımcısı/kıdemli siyasi yetkili olarak çalışan Seldowitz, satıcının fotoğrafını "Göçmenlik alanındaki arkadaşlarına" ve Mısır'ın güvenlik servislerine göndermekle tehdit ediyor X'te yayınlanan ve güneş battıktan sonra çekilen ilk videoda "seni Mısır'a geri gönderdiklerinde" ona işkence yapacaktı.

Bir klipte satıcı ı Seldowitz'e İngilizce konuşmadığını söylüyor ve uzaklaşmasını istiyor fakat uzaklaşmak yerine adamı azarlayıp cahil diye hakaret ediyor.

Seldowitz'in danışman olarak görev yaptığı lobi şirketi Gotham Hükümet İlişkileri, şok edici davranışlarının videolarının viral hale gelmesinin ardından kendisiyle tüm ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.

Şirket yaptığı açıklamada, "Onun eylemlerinin videosu aşağılık, ırkçı ve firmamızda uyguladığımız standartların onuruna yakışmıyor" dedi.

Seldowitz ayrıca Belediye Başkanı Eric Adams, Vali Kathy Hochul ve New York Başsavcısı Letitia James tarafından da kınandı.