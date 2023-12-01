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Eski İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancocki yardımcısı ile yaşadığı yasak aşkın politikacılara ders olması gerektiğini söyledi - Son Dakika

Eski İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancocki yardımcısı ile yaşadığı yasak aşkın politikacılara ders olması gerektiğini söyledi

Eski İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Covid-19 soruşturmasında, istifasına sebep olan ilişkisinin gelecekteki politikacılara ders olması gerektiğini belirtti. Hancock, pandemi yönetimindeki hataları ve ilişkisinin etkilerini anlattı

01.12.2023 - 17:07,  Güncelleme: 17:21
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İngiltere'de başlayan Covid-19 soruşturmasında jüriye bilgi veren eski sağlık bakanıMATT Hancock, pandemi döneminde istifa etmesine sebep olan yardımcısı Gina Coladangelo yaşadığı aşkın gelecekte tüm politikacılara ders olması gerektiğini söyledi.

'İLİŞKİM GELECEKTEKİ POLİTİKACILARA DERS OLSUN'

The Sun'ın pandemi sırasında çiftin gizli ilişkisini ortaya çıkarması üzerine Haziran 2021'de istifa etmek zorunda kaldı.

Soruşturma avukatı Hugo Keith'in eski sağlık bakanına, yardımcısı ile yaşadığı ilişkinin, halkın karantinaya uyma olasılığını azaltıp azaltmadığı yönündeki soruya ise"Gelecek için alınacak dersin çok açık olduğunu söyleyebilirim. öncelikle kural koyucular kurallara uymalı, ben de uymadığımın sorumluluğunu almak için istifa ettim ' diye cevapladı.

Hancock, Coladangelo ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra karısı Martha Millar'dan ayrıldı. Fakat Coladangelo ile ilişkisini devam ettirip ilişkisini resmileştirdi.

'DAHA ERKEN KAPANMAYA GİTSEYDİK DAHA AZ ÖLÜM YAŞNIRDI'

Hancock, İngiltere'de daha erken karantina uygulanmış olsaydı, okulların Ocak 2021'de açık kalabileceğini de iddia etti. "Eğer 2020 yılının Eylül ayında daha erken harekete geçseydik, örneğin Ocak ayı itibarıyla vakalar çok yüksek olduğundan okulları kapatma zorunluluğundan kurtulabilirdik".

Hancock, Britanya'nın sadece üç hafta önce karantinaya girmesi durumunda ilk dalgadaki ölümlerin yüzde 90'ının önlenebileceğini iddia etti.

Ayrıca, hükümetin "işe yaramayacağını" bilmesine rağmen kademeli sistemi uygulamaya devam etmesi konusunda "umutsuz" olduğunu da iddia etti.

Eski İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancocki yardımcısı ile yaşadığı yasak aşkın politikacılara ders olması gerektiğini söyledi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancocki yardımcısı ile yaşadığı yasak aşkın politikacılara ders olması gerektiğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancocki yardımcısı ile yaşadığı yasak aşkın politikacılara ders olması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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