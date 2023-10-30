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Eski İsrailli subaydan dehşete düşüren sözler: Gazze'de sivil nüfus yok - Son Dakika

Eski İsrailli subaydan dehşete düşüren sözler: Gazze'de sivil nüfus yok

Son Güncelleme: 30.10.2023 21:00

İsrailli eski bir subay, katıldığı televizyon programında, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi için dehşete düşüren ifadeler kullandı. İsrailli eski subay, ''Gazze'de sivil nüfus yok. 2,5 milyon terörist var.'' diyerek Tel Aviv yönetimini aklınca temize çıkardı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanı sürerken, İsrailli eski bir subayın, katıldığı televizyon programında sözleri bu kadarına da pes dedirtti. İsrailli eski subay, "Gazze'de sivil nüfus yok. 2,5 milyon terörist var." dedi.

İsrailli eski subay Eliyahu Yossian, katıldığı bir televizyon programında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

"GAZZE'DE 2,5 MİLYON TERÖRİST VAR"

İnsanlık dramının yaşandığı Gazze için kan donduran sözler kullanan Yossian, "Gazze'de sivil nüfus yok. 2,5 milyon terörist var." diyerek Tel Aviv yönetiminin insanlık dışı politikasını savundu.

Eski İsrailli subaydan dehşete düşüren sözler: Gazze'de sivil nüfus yok

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı operasyon başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Eski İsrailli subaydan dehşete düşüren sözler: Gazze'de sivil nüfus yok

İSRAİL SALDIRILARINDA 8 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

Eski İsrailli subaydan dehşete düşüren sözler: Gazze'de sivil nüfus yok

HAVA SALDIRILARININ DOZU ARTTI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi. İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Eski İsrailli subaydan dehşete düşüren sözler: Gazze'de sivil nüfus yok

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski İsrailli subaydan dehşete düşüren sözler: Gazze'de sivil nüfus yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski İsrailli subaydan dehşete düşüren sözler: Gazze'de sivil nüfus yok - Son Dakika
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