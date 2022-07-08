Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye düzenlenen suikastın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye düzenlenen suikastın görüntüleri ortaya çıktı

08.07.2022 08:13

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe ülkenin batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada bir saldırgan tarafından sırtından vuruldu. Saldırının ardından kalp krizi geçiren Abe'ye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, eski başbakan helikopterle hastaneye kaldırıldı. Japonya ülkenin en tanınmış siyasetçisine düzenlenen saldırıyla ayağa kalkarken, Abe suikastının görüntüleri de ortaya çıktı.

Japonya, eski Başbakan Shinzo Abe'ye düzenlenen suikastla karıştı. Ülkenin batısındaki Nara kentinde bir konuşma yaptığı sırada sırtından vurulan Abe, saldırının ardından kalp krizi geçirdi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Eski başbakana ilk müdahale olay yerinde yapılırken, helikopterle hastaneye kaldırılan Abe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

"BÖYLE BARBARCA BİR EYLEME MÜSAMAHA EDİLEMEZ"

Suikastı gerçekleştiren 42 yaşındaki saldırgan gözaltına alınırken, Kabine sekreteri Hirokazu Matsuno gazetecilere verdiği demeçte "Nedeni ne olursa olsun, böyle bir barbarca eyleme asla müsamaha edilemez ve bunu şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Shinzo Abe'nin konuşma yaptığı esnada vurulduğu anın görüntüleri de ortaya çıktı. İnternete düşen videolarda Abe'nin kalabalık bir gruba seslendiği sırada arkadan yaklaşan bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle sırtından vurulduğu anlar yer alıyor. Konuşmayı canlı yayında veren Japon televizyon kanallarının saldırı sonrası yayını kestikleri ve akabinde Abe'nin vurulduğu noktada ilk müdahalesine başlandığı görülüyor.

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Son Dakika Dünya Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye düzenlenen suikastın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye düzenlenen suikastın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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