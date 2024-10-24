Eski Modelden Trump'a taciz suçlaması: '1993'te Trump Tower'da tacize uğradım' - Son Dakika
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Dünya

Eski Modelden Trump'a taciz suçlaması: '1993'te Trump Tower'da tacize uğradım'

Eski Modelden Trump\'a taciz suçlaması: \'1993\'te Trump Tower\'da tacize uğradım\'

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında yeni bir taciz iddiası ortaya atıldı. Eski model Stacey Williams, Jeffrey Epstein aracılığıyla Trump'la tanıştığını ve 1993 yılında Trump Tower'da tacize uğradığını iddia etti. Williams, iddialarını bir çevrimiçi toplantıda dile getirdi ve olayın Epstein ve Trump arasında planlanmış bir oyun olduğunu düşündüğünü belirtti. Trump kampanyasından gelen yanıt ise iddiaların asılsız olduğu yönünde oldu.

24.10.2024 16:20
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Başkanlık seçimlerine iki hafta kala eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında yeni bir taciz iddiası ortaya atıldı. Jeffrey Epstein aracılığıyla Trump'la tanıştığını söyleyen eski model Stacey Williams, 1993 yılında Trump Tower'da yaşanan bir olayı ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Williams iddialarını "Survivors for Kamala" grubu tarafından düzenlenen çevrimiçi bir toplantıda dile getirdi. Eski model, 1992 yılında bir Noel partisinde Jeffrey Epstein'in kendisini Trump'la tanıştırdığını söyledi.

Williams, "Trump ve Epstein'in çok yakın arkadaş olduklarını ve sık sık vakit geçirdiklerini gördüm" dedi. Taciz olayının 1993'ün kış sonu veya bahar başında gerçekleştiğini anlatan Williams, "Epstein'in önerisiyle Trump Tower'a gitmiştik. Trump beni kendine doğru çekti ve vücudumun çeşitli yerlerine dokunmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın iki erkek arasında planlanmış "çarpık bir oyun" olduğunu düşündüğünü belirten Williams, "Kendimi bir et parçası gibi hissettim. Olay sonrası Epstein bana çok öfkelendi ve beni azarladı" diye konuştu.

İddialarını desteklemek için o dönemden kalma bir kartpostal gösterdi. Trump'ın Mar-a-Lago kulübünün fotoğrafının yer aldığı kartpostalda "Stacey - Evinden uzaktaki evin. Sevgilerle Donald" yazısı bulunuyor.

Trump kampanyasından sert yanıt geldi. Kampanya sözcüsü Karoline Leavitt, "Barack Obama'nın eski bir destekçisi tarafından, seçimlere iki hafta kala Harris kampanyasının düzenlediği bir toplantıda ortaya atılan bu iddialar tamamen asılsızdır. Bu sahte hikayenin Harris kampanyası tarafından uydurulduğu açıktır" açıklamasında bulundu.

Williams, olayın ardından Epstein ile tüm bağlantısını kestiğini de sözlerine ekledi.

Eski Modelden Trump'a taciz suçlaması: '1993'te Trump Tower'da tacize uğradım'
Eski Modelden Trump'a taciz suçlaması: '1993'te Trump Tower'da tacize uğradım'

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski Modelden Trump'a taciz suçlaması: '1993'te Trump Tower'da tacize uğradım' - Son Dakika

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