Eski Mossad yetkilisinden itiraf gibi sözler: İsrail, Türkiye'den korkuyor - Son Dakika
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Eski Mossad yetkilisinden itiraf gibi sözler: İsrail, Türkiye'den korkuyor

Eski Mossad yetkilisinden itiraf gibi sözler: İsrail, Türkiye\'den korkuyor

Eski Mossad Terörle Mücadele Daire Başkanı Oded Eilam, İsrail'in Türkiye ile askeri kapasitesinden dolayı Suriye'de bir çarpışmaya girmekten korktuğunu belirtti. İki ülke arasında bir çatışmanın olup olmayacağı değil, ne zaman yaşanacağının merak konusu olduğunu kaydeden Eilam, İsrail'in ABD'den Türkiye'yi durdurmak için yardım istemesi gerektiğini savundu.

07.04.2025 17:03
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Eski Mossad Terörle Mücadele Daire Başkanı Oded Eilam, İsrail'in Türkiye ile askeri kapasitesinden dolayı Suriye'de bir çarpışmaya girmekten korktuğunu belirtti. Eilam, Israel Hayom'da yayınlanan yazısında, Türkiye ile İsrail'in Suriye'de çatışma yolunda ilerlediğini yazdı.

"İSRAİL ODAĞINI DEĞİŞTİRİYOR, ÇARPIŞMADAN KORKUYOR"

Suriye'de Baas rejimi sonrası dönemin çok hızlı başladığını kaydeden Eilam, Gazze Şeridi'nde katliamlar gerçekleştirirken Lübnan ve Suriye topraklarının bir kısmını işgal altında tutan İsrail açısından "çok sorunlu bir stratejik gerçekliğin ortaya çıktığını" belirtti ve "İsrail odağını değiştiriyor, çarpışmadan korkuyor." ifadelerini kullandı. Eilam, yazısında Tel Aviv yönetiminin bugüne kadar İran'a odaklandığına işaret ederek, "Artık yeni bir oyuncu söz konusu. Türkiye NATO'daki en güçlü ikinci orduya sahip. İstihbarat ve hava yetenekleri İran'dan çok daha üst düzeyde olan iyi donanımlı bir ordu." ifadelerine yer verdi.

Eski Mossad yetkilisinden itiraf gibi sözler: İsrail, Türkiye'den korkuyor

"İSRAİL'İN EYLEMLERİ KARŞILIK BULACAK"

İsrail ordusunun son haftalarda Suriye'de bazı bölgelere hava saldırıları düzenlediğini anımsatan Eilam, İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kuracağı yönündeki iddiaların gerçekleşmesinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin kuzey sınırına yakın bir noktada bulunmasından büyük endişe duyduğunu aktardı. Eilam, İsrail'in, Türkiye'nin Suriye'ye hava savunma sistemi konuşlandırmasını önlemek için köklü taktik değişikliklere gitmesi gerektiğini ileri sürerek İsrail açısından en endişe verici senaryonun Türkiye'nin Suriye'ye bir F-16 filosu ile HİSAR ve S-400 hava savunma sistemleri yerleştirme ihtimali olduğunu, bunun İsrail'in eylemlerinin karşılık bulacağı anlamına geldiğini savundu.

"ÇATIŞMANIN OLUP OLMAYACAĞI DEĞİL, NE ZAMAN YAŞANACAĞI MERAK KONUSU"

Askeri endişenin ötesinde, "İsrail'in Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmesi artık teorik bir senaryo değildir" fikrinde olduğunu aktaran Eilan, "çatışmanın olup olmayacağı değil, ne zaman yaşanacağının merak konusu" olduğunu kaydetti. Eilam, Türkiye'nin Azerbaycan, Katar, Libya gibi ülkeler için de askeri olarak önemli bir aktör olduğunun altını çizerek "Türkiye artık Suriye'de misafir değil, ev sahibi." ifadesine yer verdi.

"İSRAİL, ABD'DEN YARDIM İSTEMELİ"

ABD'nin Türkiye'nin etkinliği konusunda sessiz olduğuna dikkati çeken Eilam, İsrail'in ABD'den Türkiye'yi durdurmak için yardım istemesi gerektiğini savunarak, şunları yazdı: "Böyle bir durumda dengeyi sadece bir süper güç bozabilir: ABD. Tek başına köprü kurabilecek, arabuluculuk yapabilecek ve sakinleştirebilecek olan Sam Amca, hiçbir şekilde müdahil olmuyor. İsrail, Washington'u kolları sıvamaya ve derhal olaya müdahil olmaya çağırmalıdır."

Eski Mossad yetkilisinden itiraf gibi sözler: İsrail, Türkiye'den korkuyor

İSRAİL'İN SURİYE'DE DEVAM EDEN SALDIRILARI

İsrail, Baas rejiminin yıkıldığı 8 Aralık 2024'ten bu yana hem Suriye topraklarını işgal ediyor hem de bazı noktalara hava saldırıları düzenliyor. İsrail ordusu, 2 Nisan'da Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısının yanı sıra Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki bir askeri altyapıya hava saldırıları, Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları düzenlemişti. İsrail, 3 Nisan'da da Şam'ın Kisva Mahallesi'ni hava saldırısıyla hedef almıştı.

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Son Dakika Dünya Eski Mossad yetkilisinden itiraf gibi sözler: İsrail, Türkiye'den korkuyor - Son Dakika

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