Eşler arasındaki kavga faciayla bitti! Balkon demiri kırılınca metrelerce yükseklikten düştüler - Son Dakika
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Eşler arasındaki kavga faciayla bitti! Balkon demiri kırılınca metrelerce yükseklikten düştüler

19.07.2022 09:18

Twitter'da kendine yer bulan görüntülerde balkonda tartışan çiftin, demirin kırılması ile metrelerce yükseklikten yere düşmesi gündem oldu. O anlar anbean kameraya yansırken, çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rusya'da yaşanan olayda, balkonda tartışan 2 kişinin metrelerce yükseklikten düşme anı sosyal medyada gündem oldu.

BALKON DEMİRİ KIRILINCA YERE ÇAKILDILAR

Kameralara yansıyan görüntülerde, hararetli bir şekilde tartışan çiftin, balkon demirinin kırılması ile birlikte yere çakılma anı yer aldı. Görüntüler Twitter'da kısa sürede viral oldu. Öte yandan çiftin ikisinin de 35 yaşında olduğu ve aralarında günlerdir devam eden bir problem olduğu bilgisi edinildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Görüntüler gündem olması üzerine açıklamalarda bulunan yetkililer ise çiftin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Vücutlarında ufak çaplı ezikler olduğu belirtilen şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı da belirtildi.

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Son Dakika Dünya Eşler arasındaki kavga faciayla bitti! Balkon demiri kırılınca metrelerce yükseklikten düştüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşler arasındaki kavga faciayla bitti! Balkon demiri kırılınca metrelerce yükseklikten düştüler - Son Dakika
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