Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleri, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü - Son Dakika

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda Kiev'de Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulunan Shmyhal, Estonya, Polonya, Letonya ve Litvanya liderleriyle görüştüğünü belirterek, "Rus saldırganlığına karşı koymada sürekli destek ve kapsamlı yardım için arkadaşlarımıza minnettarız. Birlikte kazanacağız!" ifadelerini kullandı.

Daha önce Estonya Cumhurbaşkanı Karis, söz konusu liderlerle birlikte Kiev'e gittiklerini duyurmuş, "Son ziyaretimden bu yana Rus savaşından çok zarar görmüş bir şehre, Kiev'e doğru yoldayız. Duda, Nauseda ve Levits ile birlikte Ukrayna halkında güçlü desteğimizi göstermek için Ukrayna'yı ziyaret ediyoruz, sevgili dostumuz Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.