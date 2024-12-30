Etiyopya'da kamyon nehre uçtu: En az 71 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Etiyopya'da kamyon nehre uçtu: En az 71 kişi hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Etiyopya'da içinde bir düğünün konuklarının da olduğu çok sayıda yolcunun bulunduğu bir kamyon nehre uçtu. En az 71 kişinin öldüğü olayda beş kişi de ağır yaralandı.

30.12.2024 10:30  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da içinde yolcuların bulunduğu bir kamyonun nehre uçması sebebiyle en az 71 kişi hayatını kaybetti. Sidama bölgesel hükümetinin açıklamasına göre, kaza, dün geç saatlerde Bona bölgesinde yaşandı. Bölgesel hükümetin sözcüsü Wosenyeleh Simion, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, kazada en az 71 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin 68'inin erkek, üçünün kadın olduğunu söyledi.

KAMYON KÖPRÜYÜ KAÇIRARAK NEHRE DÜŞTÜ

Wosenyeleh, yaralıların durumuna ilişkin de bilgi vererek beş yaralının durumunun kritik olduğunu ve Bona Genel Hastanesi'nde tedavi altında olduklarını bildirdi. Bölgesel iletişim bürosundan dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, can kaybı 60 olarak ifade edilmişti. Wosenyeleh, kazanın nasıl gerçekleştiğini de anlatarak, kamyonun köprüyü kaçırarak nehre düştüğünü, olayın yaşandığı yolun çok virajlı olduğunu kaydetti.

BAZILARI DÜĞÜNDEN DÖNÜYORDU

Wosenyeleh'in açıklamasına göre; kamyondaki yolculardan bazıları bir düğünden dönüyordu. Bazı ailelerin birden fazla üyesinin hayatını kaybettiği belirtildi. Polisin açıklamasına göre de kamyon çok doluydu; kazanın da bundan kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Devlet haber ajansı Etiyopya Yayın Kuruluşu (EBC) ise olaya ilişkin haberinde, kamyonda bulunan yolcuların kaza yaşandığı sırada düğüne gittiğini aktardı.

Etiyopya\'da kamyon nehre uçtu: En az 71 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Etiyopya'da kamyon nehre uçtu: En az 71 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alucralı:
    otobüs bile o kadar kişiyi almaz. cahillik 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
14:33 UEFA’dan Okan Buruk’a sürpriz davet UEFA'dan Okan Buruk'a sürpriz davet
14:22 Destici’den ’’DEM-İmralı’’ görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın Destici'den ''DEM-İmralı'' görüşmesine sert tepki: Süreci başlamadan sonlandırın
14:11 Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi
14:00 Rusya’dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad’ın sorunları çözememesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama: İktidar değişiminin nedeni Esad'ın sorunları çözememesi
13:52 Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti Öğretmen, sınıfta müstehcen görüntüler izlerken kendisini yakalayan öğrenciyi hastanelik etti
13:48 Bakanlık hesaplara 527 milyon lira yatıracak Bakanlık hesaplara 527 milyon lira yatıracak
13:42 Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
13:41 Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü
13:39 Alperen Şengün’ün de oynadığı maçta ortalık savaş alanına döndü Alperen Şengün'ün de oynadığı maçta ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 09:08:02. #1.12#
SON DAKİKA: Etiyopya'da kamyon nehre uçtu: En az 71 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.