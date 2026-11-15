Eurovision Asya'nın ilk kazananı Filipinler oldu: 19 yaşındaki Carmelle birinci - Son Dakika
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BBC

Eurovision Asya'nın ilk kazananı Filipinler oldu: 19 yaşındaki Carmelle birinci

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Eurovision Asya\'nın ilk kazananı Filipinler oldu: 19 yaşındaki Carmelle birinci
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Asya'da ilk kez düzenlenen Eurovision Asya Şarkı Yarışması'nı Filipinli şarkıcı Carmelle, "Sobra-Sobra" adlı şarkısıyla 211 puan alarak kazandı. Bangkok'taki finalde 11 ülke yarıştı.

BBC'nin haberine göre, Avrupa'nın en büyük müzik yarışması Eurovision'ın Asya'daki ilk versiyonu Eurovision Asya Şarkı Yarışması'nı Filipinler kazandı. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki yarışmada 11 ülke birincilik için mücadele etti.

Yarışmanın en genç ismi olan 19 yaşındaki Filipinli şarkıcı Carmelle, kadınların güçlenmesini anlatan ve rap bölümüyle dikkat çeken "Sobra-Sobra" adlı şarkısıyla baştan beri favoriler arasında gösteriliyordu.

Carmelle, jüriden 93 ve halk oylamasından 118 olmak üzere toplam 211 puan topladı. Ev sahibi Tayland'ı temsil eden MANG x DAOU 170 puanla ikinci, Vietnam'dan Toc Tien ise 164 puanla üçüncü oldu.

One Bangkok Arena'daki finalde Bangladeşli beatbox grubu Beatmosphere hazır müzik kullanmadan, davul ve bas seslerini yalnız sesleriyle çıkardı. Laos'u temsil eden Thinla ise şarkısını geleneksel bir dağ kabilesi kıyafetiyle seslendirdi. Yayın sırasında yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Laos şarkısının klibi oylamadan hemen önce yeniden ekrana geldi.

Oylama, Avrupa'daki Eurovision'a benzer şekilde yapıldı: Sonucun yüzde 50'sini halk oyu, yüzde 50'sini 11 ülkenin ulusal jürileri belirledi; dünyanın geri kalanından gelen oylarla da ek puan verildi. Gecede 2026 Eurovision birincisi Bulgar şarkıcı Dara da sahne aldı.

Asya'da Eurovision düzenlenmesi on yıllardır konuşulan ancak birçok başarısız denemenin ardından ilk kez gerçekleşen bir fikirdi. Salon kalabalık olsa da tam dolmadı; bölgedeki yayıncıların yarışmayı sürdürüp 11 ülkenin ötesine genişletmeye ne kadar istekli olduğu ise henüz belli değil.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
FilipinlerTaylandDünyaSon Dakika

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