Evlendikten 10 ay sonra kocasının hem dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi - Son Dakika
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Evlendikten 10 ay sonra kocasının hem dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi

20.06.2022 14:13
Evlendikten 10 ay sonra kocasının hem dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi

Endonezya'da yaşayan N.A isimli kadın, flört uygulaması üzerinden tanışıp evlendiği kocasının 10 ay sonra bir kadın ve dolandırıcı olduğunu fark etti. Şahsın hem kendisini hem de ailesini dolandıran anlayan genç kadın olaydan sonra mahkemeye başvurdu.

N.A isimli kadın, Mayıs ayında kendisini Amerika'da eğitim almış bir cerrah olarak tanıtan A.A isimli şahısla flört etmeye başladı.

Evlendikten 10 ay sonra kocasının hem dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi

İkili tanışmadan 3 ay sonra nikah masasına oturdu. Dini nikahla evlenen ikili bir süre kadının evinde yaşamaya başladı.

Evlendikten 10 ay sonra kocasının hem dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi

Damadın resmi nikah için gerekli belgeleri sunmaması ve aileden sürekli evraklar için para istemesi üzerine kadının ailesi damattan kuşku duymaya başladı.

Evlendikten 10 ay sonra kocasının hem dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi

Bu durumdan rahatsız olan A.A. eşini alıp Güney Sumatra'daki Lahat'a gitti. Oradayken, birkaç ay boyunca N.A.'yı eve hapsetti ve insanlarla tüm iletişimini kesti. Bir süre sonra N.A.'nın annesi endişelenip Jambi polisini arayınca, tüm gerçek ortaya çıktı.

Evlendikten 10 ay sonra kocasının hem dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi

Dolandırıcının 14 Haziran Salı günü Endonezya'daki Jambi Bölge Mahkemesi'ne çıkarılmasının ardından hikayesini sosyal medyada paylaşan N.A., cinsellikle ilgili yöneltilen sorulara, eşinin her zaman ışıkları kapattığını ve ilişki öncesi gözlerini bağladığını söyleyerek cevap verdi. Polise, eşinin onu memnun etmek için ellerini kullandığını söylediğini, ancak şimdi E.Y.'nin sevişmeleri sırasında delici cinsel araçlar kullandığından emin olduğunu ekledi.

Evlendikten 10 ay sonra kocasının hem dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi

Jambi Bölge Mahkemesi'nde devam eden davada E.Y. suçlu bulunması halinde10 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılabilir.

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