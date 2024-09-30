Evlerine aldıkları mülteciyi göndermek isteyince bakın ne yaptı - Son Dakika
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Dünya

Evlerine aldıkları mülteciyi göndermek isteyince bakın ne yaptı

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Almanya'da yaşayan bir aile, geçici süreliğine evlerine aldıkları mülteciyi geri göndermek istediler. Durumu kabullenmeyen mülteci, 'Artık burası benim evim' diyerek ev sakinlerine bıçakla saldırmaya çalıştı. O anlar aile bireylerinin cep telefonlarına yansıdı.

30.09.2024 21:10
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Alman bir aile, evlerinde misafir ettikleri mülteciyi geri göndermek isteyince saldırıya uğradı. Evden gönderileceğini öğrenince "Artık burası benim evim!" diyerek bıçakla saldırmaya başladı. Tedirgin olan aile, o anları cep telefonlarına kaydetti.

Evlerine aldıkları mülteciyi göndermek isteyince bakın ne yaptı

Mülteci olarak bir ailenin yanında yaşayan şahıs, evden gönderileceğini öğrenince çileden çıktı. Eline aldığı bıçakla aileyi tehdit eden bağırarak "Artık burası benim evim!" diyen kimliği henüz bilinmeyen kişi, büyük paniğe neden oldu. Korkulu aile, bir yandan saldırganı sakinleştirmeye çalışırken bir yandan da kendilerini korumaya çalıştılar. O anlar telefon kameralarına kaydedildi.

Evlerine aldıkları mülteciyi göndermek isteyince bakın ne yaptı

Göçmenler, Almanya, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Evlerine aldıkları mülteciyi göndermek isteyince bakın ne yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Mehmet Yılmaz:
    besle kargayı oysun gözünü 328 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Sokakta bu mikroplarla biz yani vatandaş yaşıyor. 237 8 Yanıtla
  • Orhan Akyüz:
    merhametten maraz doğar 232 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ak makarnalar basimiza bela ettiler 155 44 Yanıtla
  • Selçuk Aydemir:
    Çok eski bir haber neden yeni olmuş gibi haber yapıyorsunuz ki?2021 43 90 Yanıtla
  • Türk Ak:
    BABAMIN SÖZÜ VARDIR İYİLİKTEN MARAZ DOĞAR DERDİ HEP 105 7 Yanıtla
    Davut Kochan:
    Babanın sözü olduguna emin misin 19 6
  • Beykozlu:
    Biz kapıları açtık sizleri bekliyoruz lütfen gelin 83 13 Yanıtla
  • Ozan Şahin:
    Sperm israfı… 77 7 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    ne bekliyoruz ki sonuç zaten böyle olacak 77 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Evlerine aldıkları mülteciyi göndermek isteyince bakın ne yaptı - Son Dakika
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