Eylem Tok ve oğlunun ABD'de yakalanma anı görüntüleri! Polis kamerası böyle kaydetti - Son Dakika
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Dünya

Eylem Tok ve oğlunun ABD'de yakalanma anı görüntüleri! Polis kamerası böyle kaydetti

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İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, 2 hafta önce ABD'de yakalanmıştı. Yazar Eylem Tok ve oğlunun yakalanma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

27.06.2024 08:22
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İstanbul'un Eyüpsultan'da 1 Mart'ta ölümlü kazaya karışıp Mısır'a, daha sonra ise ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok ABD'de yakalanmıştı. Firari olarak gezen anne ve oğulun yakalandıkları anların görüntüleri polis kamerasına yansıdı.

ÜST ARAMASININ ARDINDAN POLİS ARACINA BİNDİRİLDİ

Boston polisi tarafından gözaltına alınan anne ve oğulun görüntülerinde ilk olarak Cihan Cihantimur'un yakalandığı görülüyor. Polis tarafından üst araması yapılan Cihantimur, daha sonra ise polis aracına bindiriliyor.

TOK'UN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Cihantimur'un ardından ise kameralara anne Eylem Tok'un görüntüleri yansıdı. Kanal 24'te yer alan görüntülerde üzerinde siyah bir elbise olan Tok'un imaj değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı. Saçlarının küt ve sarı olduğu görülen Eylem Tok'un, oldukça rahat tavırlar sergilemesi de bir başka ayrıntı olarak yer aldı.

"BİLEREK YAKALANDILAR" İDDİASI

Cihan Cihantimur'un çarparak öldürdüğü Oğuz Murat Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan, İkilinin evinin New York'ta olmasına rağmen Boston'da okul kaydı yaparken "Bilerek" yakalandığı, polislerin onları okuldan aldıkları belli olsun diye okul önünde uzun süre bekledikleri, Boston'da yargılama durumu farklı olduğundan bu durumunu planladıklarını ifade etmişti.

TÜRKİYE'YE İADE DAVASI 1 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci duruşma 1 Temmuz'a ertelendi. Duruşmanın erteleme nedenine ilişkin bilgi verilmedi. Eylem Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak.

Eylem Tok ve oğlunun ABD\'de yakalanma anı görüntüleri! Polis kamerası böyle kaydetti

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Son Dakika Dünya Eylem Tok ve oğlunun ABD'de yakalanma anı görüntüleri! Polis kamerası böyle kaydetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erdal Sağ: ABD yasalarına göre ; Çocuk, amerikan Vatandaşı, yargılanması için bir başka ülkeye teslim edilmez. 17 yaşından küçük olduğu için kesinleşmiş suçu da olmadığı için ıslah evine değil çocuk barınak evine teslim edilir. Anne, amerikan yasalarına göre dosya tamamlandığında Türkiye iade edilecek. TCK yasalarına göre suçu yok ama bir formülünü bulup 1,5-2 sene yatırırlar. Çocuk da kafasını ABD’den çıkardığı an kırmızı bülten gereği Türk yasalarına teslim edilir. 11 2 Yanıtla
    Okay Örüm: annenin nasıl suçu yok??? 1 0
  • murat özdemir: Düşüncem: :)))))) 1 2 Yanıtla
  • Ankara null: ferhat eser ve yavuz d de yakalanacak baliklar yemi yedi 1 0 Yanıtla
  • Murat Kara: Abd senaryo hazırlanmış bilincli mahkemeye gidiliyor nitekim turkiyeye vermeyecekler 0 0 Yanıtla

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