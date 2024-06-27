Eylem Tok ve oğlunun ABD\'de yakalanma anı görüntüleri! Polis kamerası böyle kaydetti

Dünya

Bakan Koca istifa mı etti? Açıklaması kafa karıştırır türden

İstanbul'un Eyüpsultan'da 1 Mart'ta ölümlü kazaya karışıp Mısır'a, daha sonra ise ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok ABD'de yakalanmıştı. Firari olarak gezen anne ve oğulun yakalandıkları anların görüntüleri polis kamerasına yansıdı.

ÜST ARAMASININ ARDINDAN POLİS ARACINA BİNDİRİLDİ

Boston polisi tarafından gözaltına alınan anne ve oğulun görüntülerinde ilk olarak Cihan Cihantimur'un yakalandığı görülüyor. Polis tarafından üst araması yapılan Cihantimur, daha sonra ise polis aracına bindiriliyor.

TOK'UN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Cihantimur'un ardından ise kameralara anne Eylem Tok'un görüntüleri yansıdı. Kanal 24'te yer alan görüntülerde üzerinde siyah bir elbise olan Tok'un imaj değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı. Saçlarının küt ve sarı olduğu görülen Eylem Tok'un, oldukça rahat tavırlar sergilemesi de bir başka ayrıntı olarak yer aldı.

"BİLEREK YAKALANDILAR" İDDİASI

Cihan Cihantimur'un çarparak öldürdüğü Oğuz Murat Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan, İkilinin evinin New York'ta olmasına rağmen Boston'da okul kaydı yaparken "Bilerek" yakalandığı, polislerin onları okuldan aldıkları belli olsun diye okul önünde uzun süre bekledikleri, Boston'da yargılama durumu farklı olduğundan bu durumunu planladıklarını ifade etmişti.

TÜRKİYE'YE İADE DAVASI 1 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci duruşma 1 Temmuz'a ertelendi. Duruşmanın erteleme nedenine ilişkin bilgi verilmedi. Eylem Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak.