F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı - Son Dakika
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F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı

F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake\'den "Büyük adım atıldı" mesajı

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Flake, Türkiye-ABD arasındaki F-16 görüşmelerine ilişkin önemli bilgiler verdi. Flake, "F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldı. Bu ABD'nin Türkiye ile güvenlik ortaklığına bağlılığın son örneği" dedi.

06.06.2024 12:38
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Flake, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım." ifadelerini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN "ÖNEMLİ ADIM" AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Siyasi ve Askeri İlişkiler departmanı da "ABD, Türkiye'nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en ileri yeni F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığını açıklamaktan gurur duymaktadır. Bu, ABD'nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri." açıklamasını yaptı.

F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den 'Büyük adım atıldı' mesajı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN F-16 AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında da ABD ile F-16 satışına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Bakanlık kaynakları, ABD'den alınacak F-16 uçaklarında son durumun ne olduğuna ilişkin sorulara "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir." yanıtını verdi.

ABD- TÜRKİYE ARASINDA YAŞANAN F-16 SÜRECİ

Türkiye, Ekim 2021'de 40 adet F-16 ve mevcut uçaklar için de 79 modernizasyon kiti alımı için ABD'ye başvurmuş fakat ABD ile ikili ilişkilerdeki sorunlar nedeniyle bu satış Kongre gündemine alınmamıştı.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasıyla birlikte Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım başvurularının Türkiye tarafından bloke edilmesiyle iki konu karşılıklı pazarlık konusu olmuştu.

Türkiye geçen yıl Finlandiya'nın üyeliğini onaylamış, ABD Dışişleri Bakanlığı da modernizasyon kiti satışına yeşil ışık yakarak konuyu Kongre'ye iletmişti.

Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediğini açıklamıştı. Biden, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye çağrı yapmıştı.

Türkiye, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den 'Büyük adım atıldı' mesajı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sait turk: Yılan hikayesine döndü, zaten 4/5 sene sürüyor gelmesi umarım kendi uçağımız hazır olur 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı - Son Dakika
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