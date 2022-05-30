Felaketin biri bitmeden diğeri başlıyor! Şimdi de çileklerden yayılan hastalık patlak verdi - Son Dakika
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Felaketin biri bitmeden diğeri başlıyor! Şimdi de çileklerden yayılan hastalık patlak verdi

30.05.2022 09:48
Felaketin biri bitmeden diğeri başlıyor! Şimdi de çileklerden yayılan hastalık patlak verdi

Koronavirüs salgını, gizemli hepatit virüsü ve maymun çiçeği derken şimdi de çileklerden geçtiği tahmin edilen bir hastalık patlak verdi. Bazı zincir marketlerde satılan organik çileklerden bulaştığı iddia edilen virüs, Hepatit A'ya neden oluyor. Diğer yandan şu ana kadar 17 vaka olduğu belirtildi.

Dünya bir yandan gıda kriziyle boğuşurken, diğer yandan da salgın hastalıklarla boğuşuyor. Koronavirüs, gizemli hepatit virüsü derken son gelen haber yine korkuya neden oldu.

ARAŞTIRMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'daki çeşitli sağlık kurumları, mart ve nisan aylarında satın alınan organik çileklerle potansiyel olarak bağlantılı bir Hepatit A salgını araştırıyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), tüketicileri Aldi, Kroger, Safeway, Sprouts Farmers Market, Trader Joe's, Walmart ve diğer büyük zincirler gibi büyük marketlerde satılan FreshKampo ve HEB çilek markalarını yememeleri konusunda uyardı.

HEDEFTE ORGANİK ÇİLEKLER VAR

Ajans, "Epidemiyolojik ve geri izleme verileri, 5 Mart 2022 ile 25 Nisan 2022 arasında satın alınan FreshKampo ve HEB markaları olarak satılan taze organik çileklerin bu salgında olası bir hastalık nedeni olduğunu gösteriyor" dedi.

FDA, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Kanada Halk Sağlığı Kurumu ve Kanada Gıda Denetleme Kurumu, eyalet ve yerel ortaklarla birlikte enfeksiyonları araştırıyor. FDA, California, Minnesota ve Kanada'da bildirilen Hepatit A vakalarının organik çilek markalarını satın alanlara kadar takip edildiğini söyledi.

ŞU ANA KADAR 17 VAKA VAR

ABD'de 15'i Kaliforniya'da, biri Minnesota'da ve biri Kuzey Dakota'da olmak üzere toplam 17 vaka ve 12 hastaneye yatış bildirildi. Çilekler artık raf ömürlerini geçmiş olsa da, FDA, meyveyi dondurmuş olabilecek kişilerin onları çöpe atması gerektiği konusunda uyardı.

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salgın hastanesi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Felaketin biri bitmeden diğeri başlıyor! Şimdi de çileklerden yayılan hastalık patlak verdi - Son Dakika


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