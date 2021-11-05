Üye Girişi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi zaferi Belçika medyasında: "Rezil olan Antwerp umudunu kaybetti" - Son Dakika
BBC

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi zaferi Belçika medyasında: "Rezil olan Antwerp umudunu kaybetti"

05.11.2021 05:29
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi zaferi Belçika medyasında:

Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu karşılaşmasında, Royal Antwerp takımını 3-0 yenmesi, Belçika medyasında geniş yer buldu.

Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu karşılaşmasında, Royal Antwerp takımını 3-0 yenmesi, Belçika medyasında geniş yer buldu.

Belçika basınına göre, "Fenerbahçe karşısında yarım saat içinde nakavt olan ve rezil bir görüntü sergileyen Antwerp" UEFA Avrupa Ligi'nde kalma umudunu büyük ölçüde kaybetti.

Flamanca yayımlanan Het Nieuwsblad gazetesi, maçın Antwerp'in cezası nedeniyle seyircisiz oynanmasına göndermede bulunarak, "İyi ki bunu kimsenin görmesine izin verilmedi: Zayıf Antwerp Fenerbahçe tarafından saf dışı edildi" yorumunu yaptı.

İki hafta önce İstanbul'da oynanan karşılaşmada elde edilen 2-2'lik beraberlik, Antwerp'teki maç için Belçika ekibini umutlandırmıştı.

Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında sadece galibiyeti düşündüklerini söyledi.

Danimarkalı çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için Fenerbahçe'yi yenmelerinin şart olduğunu belirterek, maçın seyircisiz oynanmasının bahane olamayacağını vurguladı.

"Bu mazeret olamaz çünkü pandemi döneminde hep boş tribünlere oynadık" diyen Priske, "Basının, yorumcuların ve taraftarların söyledikleriyle de ilgilenmediğini" söyledi.

Eylül ayındaki Eintracht Frankfurt maçında çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynansa da Royal Antwerp taraftarları, Bosuil stadyumu çevresinde takımlarını yalnız bırakmadı.

Aynı şekilde çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da Astridplein'de takımın kaldığı otel önünde destek gösterisi yaptı.

Coşkulu taraftarlar, Fenerbahçe kafilesini alkışlar ve hava fişeklerle stadyuma uğurladı.

Türkiye Süper Ligi'nde sıkıntılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yolunda devam edebilmek için Antwerp deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

Maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarım saatte sonucu belirleyen skoru elde etti.

9. dakikada Mert Hakan Yandaş'la 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 16. dakikada Max Meyer ile durumu 2-0 yaptı.

29. dakikada ise Mergim Berisha Fenerbahçe'nin 3. golünü kaydetti.

İkinci yarıya 3-0'lık skorun rahatlığıyla çıkan Fenerbahçe, kontrollü oyunuyla skoru korumasını bildi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini elde ederek puanını 5'e yükseltti.

Het Nieuwsblad gazetesi, Antwerp takımının dramatik bir ilk yarının ardından Fenerbahçe'ye 3-0 yenildiğini belirterek, "Şans eseri bunu kimsenin görmesine izin verilmedi" yorumunu yaptı.

Gazeteye göre, çok büyük bir mucize olmazsa, Antwerp bu sonuçla UEFA Ligi'nden elendi.

"Ölümcül derecede verimli Fenerbahçe"

Flaman kamu yayıncısı VRT'nin spor servisi (Sporza), "Ölümcül derecede verimli Fenerbahçe Antwerp'in hatalarını affetmedi" başlığıyla verdiği haberde, "çok zayıf Antwerp, boş stadyumda çırılçıplak kaldı" yorumunu yaptı.

Sporza'nın haberinde, direkler ve kaleci Butez'in, Rossi ve Zajc ile Fenerbahçe'ye 4. gol şansı vermediğini vurguladı.

Fransızca yayın yapan RTBF ise, "Fenerbahçe'ye 3 -0 yenilen Antwerp, Avrupa rüyasına hemen hemen veda etti" dedi.

HLN gazetesi, "Zayıf Antwerp boş Bosuil'de Fenerbahçe'ye utanç verici şekilde kaybetti" başlığını kullandı.

İlk yarım saatte Fenerbahçe'nin nihai skoru elde ettiğini belirten gazeteye göre dramatik bir akşam yaşayan Antwerp, Avrupa hedefinden büyük ölçüde uzaklaştı.

Antwerpen gazetesi de sonucu, "Antwerp Fenerbahçe'ye rezil olduktan sonra Avrupa'dan elenmenin eşiğinde" başlığıyla aktardı.

Gazetenin yorumunda, Antwerp'in Pazar günü Pro League maçında Anderlecht karşısında da kaybetmesi durumunda, teknik direktör Priske'nin koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

La libre gazetesi, "Antwerp, Fenerbahçe'ye yarım saatte nakavt oldu" başlığıyla duyurduğu haberinde, Belçika ekibinin bu skorla grubunda tek puanla son sırada yer aldığına işaret etti.

Le Soir gazetesi de, "Antwerp, Fenerbahçe karşısında ağır yenilgi aldı" diyerek, Belçika ekibinin Avrupa Ligi'nde baharı görme hayalinin suya düştüğünü yazdı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi zaferi Belçika medyasında: Rezil olan Antwerp umudunu kaybetti

Fenerbahçe, İstanbul, Belçika, UEFA, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi zaferi Belçika medyasında: 'Rezil olan Antwerp umudunu kaybetti' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler 00:49 ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti 00:35 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir 23:52 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti 21:18 Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi 18:57 Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 17:35 Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor
Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi 17:09 Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi 16:10 "100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı

Son Dakika Haberleri
00:54 Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti
00:49 ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler
00:34 1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
00:32 Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik
00:12 Nijer'de yaşanan terör saldırısında belediye başkanı da dahil 69 kişi hayatını kaybetti
00:04 ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs için para yardımı yapılmış
23:51 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
23:34 İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi
23:16 Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi
23:14 Galatasaraylı kaleci Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler
Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti Fenerbahçe kabustan uyandı! Sarı Kanarya, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti         
00:54
Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı Sadakatsiz dizisinde çekilen rüşvet sahnesi başlarını belaya soktu! Savcılığa suç duyurusu yapıldı         
00:37
Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik Fatih Terim, Dennis Man için ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı: Galatasaray olarak biz istedik         
00:33
Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı         
22:45
Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu         
20:16
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı         
17:15
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 05:36:12. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi zaferi Belçika medyasında: "Rezil olan Antwerp umudunu kaybetti" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement