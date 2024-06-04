FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Geniş Video İzle

ABD tarafından Türkiye'ye iade edildiği haberleri yalanlanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i son fotoğrafı ortaya çıktı. Terör örgütünün internet sitesinde yayınlanan fotoğrafta Gülen'in bir sandalyede oturduğu ve üzerinde bir battaniye olduğu görüldü. FETÖ elebaşının bitkin olduğu dikkatlerden kaçmazken, yayınlanan fotoğraf Gülen'in hastalığının ilerlediği iddialarını da güçlendirdi.

04.06.2024 23:04  Güncelleme: 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye iade edildiği iddiaları güvenlik kaynaklarınca yalanlanan Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

ABD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye teslim ettiği, uçağının da Türkiye yolunda olduğu iddia edilmişti. Güvenlik kaynakları gündeme bomba gibi düşen iddiayı yalanlayarak haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

TERÖRİST GÜLEN'İN SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Terör örgütü içinde çatışmaların olduğu öne sürülürken FETÖ elebaşı Gülen'in yeni bir fotoğrafı yayınlandı. Terör örgütünün bir sitesinde yayınlanan fotoğrafta, terörist Gülen'in bir sandalyede oturduğu ve üzerinde bir battaniye olduğu görüldü. FETÖ elebaşının bitkin olduğu dikkatlerden kaçmazken, yayınlanan fotoğraf Gülen'in hastalığının ilerlediği iddialarını da güçlendirdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı

"ÖLMEDİ AMA GERÇEKTEN ÇOK HASTA"

Öte yandan terörist Gülen'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan yeğeni Ebuseleme Gülen, "Ölmedi ama gerçekten çok hasta ve özel ilgiye muhtaç durumda şu an. Onu kaçıranların amacı, kalan hakkın, yönetim hakkının kendilerinde kalması. Davanın sahipleriymiş havası estirmek için alıp götürdüler. Benim babama bile göstermiyorlar, öz kardeşine" ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emrah Aytekin: Eli kulağında…. Bizler zamanında buna küfür ederken sizler de ‘Tövbeeee,hoca efendiye küfür edilmez…’diyordunuz!!! 66 4 Yanıtla
  • Murat YILMAZ: Bence ölmüş ve mumyalanmış... 41 1 Yanıtla
  • Okan: ölmeden bi yapragimi yeseydi 26 2 Yanıtla
  • Bu Kim: ustat demişti ya bundan papaz bile olmaz diye 30sene once 19 3 Yanıtla
  • Ali Saruhan: Sapsarı kesilmiş ölmüş bence 16 3 Yanıtla
  • ersen temel: ne istediyse verdik diyenler burda mı 10 3 Yanıtla
  • Ender seker: Ölmeden konuş be hoca 3 1 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: ölmemek için direniyor 0 0 Yanıtla

23:06 İspanya, İrlanda ve Norveç’in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı
23:05 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeni fotoğrafı ortaya çıktı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
20:51 Milyar dolarlık katliam anlaşması İsrail, ABD’den F-35 savaş uçağı alacak Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı’nın yetkileri iptal edilmedi Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
23:51 A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı
23:11 Sahayı sedyeyle terk etti A Milli Takım’da sakatlık şoku Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku
22:59 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz
22:43 Icardi’den duygusal paylaşım Erden Timur’a bu sözlerle veda etti Icardi'den duygusal paylaşım! Erden Timur'a bu sözlerle veda etti
21:43 Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 00:17:30. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement