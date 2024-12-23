FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi - Son Dakika
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FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi

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Pensilvanya'daki çiftliği örgüte hibe etmesiyle hatırlanan FETÖ'nün önde gelen finansörlerinden Ali Katırcıoğlu ve ailesinin yer aldığı davada gerekçeli karar açıklandı. "Kervancı Ali" lakabıyla tanınan Ali Katırcıoğlu'nun tüm malvarlığı hazineye devredildi.

23.12.2024 07:49  Güncelleme: 08:23
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FETÖ'nün para kaynağı olarak bilinen Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin yöneticileri ile ortakları hakkındaki yargılama tamamlandı. Davada, Ali Katırcıoğlu'nun kızı Fatma Nuray Demircan ve oğlu Mustafa Talat Katırcıoğlu başta olmak üzere aile bireyleri ve şirket yöneticileri hakkında hüküm verildi. Mahkeme, aileye ait üç ayrı şirketle birlikte, şahsi malvarlıklarının da müsaderesine karar verdi.

Daha önce Katırcıoğlu ailesi hakkında iki ayrı davada karar verilmiş ve bu davalar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından birleştirilerek İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Son karar ile birlikte aileye ait Akasya Alçı Maden Üretim, Akasya Yapı Sanayi ve Ticaret, Aksan Ak Madencilik Enerji Sanayi ve Elbruz Enerji Elektrik Üretim şirketlerinin malvarlığı hazineye devredildi.

FETÖ finansörü 'Kervancı Ali'nin tüm mal varlığı hazineye devredildi

KIZI VE OĞLU DA ŞİRKET ORTAKLARI ARASINDA

İki yıl önce hayatını kaybeden Ali Katırcıoğlu'nun, FETÖ'nün Pensilvanya'daki şirketlerine 4 milyon 65 bin dolar ödeme yaptığı ve bu yolla örgüte finansal destek sağladığı belirlendi. Katırcıoğlu'nun kızı Fatma Nuray Demircan ve oğlu Mustafa Talat Katırcıoğlu da Akasya Alçı Maden Üretim şirketinin ortakları arasındaydı. Bu kişilerin örgütün üst ve tepe yöneticileriyle irtibatlı olduğu tespit edildi.

FETÖ finansörü 'Kervancı Ali'nin tüm mal varlığı hazineye devredildi

FETÖ İLE MİLYONLARCA LİRALIK PARA İLİŞKİSİ

Mahkeme, sanıklardan Fatma Nuray Demircan ve Nadir Aksoy'a "terörizmin finansmanını önlenmesine muhalefet etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Demircan, Akasya Alçı Maden şirketinin ortaklarından biriydi ve örgütle doğrudan bağlantısı bulunduğu ortaya çıkarıldı. Nadir Aksoy'un da aynı şirketin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu ve FETÖ ile milyonlarca liralık para ilişkisi kurduğu belirlendi.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre şirket müdürlerinden Ümıt Toygar, Yılmaz Demirtaş, Mustafa Aygün, Zafer Döğer ve Behzat Susamlı hakkında ise delil yetersizliğinden beraat karara verildi. Yargılama sonucunda aileye ait malvarlığın tamamı hazineye geçerken, Katırcıoğlu ailesinin FETÖ'ye verdiği maddi desteğin detayları da ortaya çıkmış oldu.

FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi

Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya FETÖ finansörü 'Kervancı Ali'nin tüm mal varlığı hazineye devredildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ERŞAN KUNERİ:
    Hazineye ordanda bilaloğlanın vakiflarına devredilecek..sonra satılıp cukka edilecek..gemicik parası çıktı oohhh misssss 4 1 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    keşke kandırıldık deyipte işin içinden çıkanların ki de devredilse :) 2 1 Yanıtla
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