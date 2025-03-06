Fidan'dan Avrupa'ya "Biz olmadan yapamazsınız" mesajı - Son Dakika
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Dünya

Fidan'dan Avrupa'ya "Biz olmadan yapamazsınız" mesajı

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Ankara'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'daki savaşa indirgenemez. Caydırıcı bir güvenlik mimarisi Türkiye'nin katılımıyla mümkündür" dedi.

06.03.2025 18:53  Güncelleme: 19:09
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bir araya geldi. İki mevkidaş, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan'dan Avrupa'ya 'Biz olmadan yapamazsınız' mesajı

"ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPMAYA HAZIRIZ"

Bakan Fidan, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hırvatistan'la işbirliğimiz sürmekte. Bazı ülkelerin tansiyonu yükselten hamleler yaptığını gözlemliyoruz. Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliğine yönelik desteği tamdır. İş birliği uzlayışıya ihtiyacımız var. Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.

"AVRUPA İÇİN CAYDIRICI BİR GÜVENLİK MİMARİSİ TÜRKİYE'NİN KATILIMIYLA MÜMKÜNDÜR"

Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'daki savaşa indirgenemez. Caydırıcı bir güvenlik mimarisi Türkiye'nin katılımıyla mümkündür.

"RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI DİYALOGLA ÇÖZÜLMELİ"

Rusya ve Ukrayna savaşı diyalogla çözülmeli. Barışa katkı sunmaya her zaman hazırız. Filistin meselesiyle ilgili bölge ülkelerle yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. Suriye halkının kenetlenmesi önem taşımakta. Türkiye olarak Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz.

Fidan\'dan Avrupa\'ya "Biz olmadan yapamazsınız" mesajı

Uluslararası İlişkiler, Hırvatistan, Hakan Fidan, Politika, Güvenlik, Türkiye, Ukrayna, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fidan'dan Avrupa'ya 'Biz olmadan yapamazsınız' mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Johny Guitar:
    Allah seni bu millete bağışlasın sayın bakanım 65 52 Yanıtla
  • Tuna Han:
    22 yıldır Avrupaya kapılar açıldı Avrupa Birliğine gireceğiz öyle böyle yalan dolan adamlar attı bizi sayenizde Ortadoğuna üye olduk akkoyunlar alkış yapıyor akıl alır gibi birşey değil 58 34 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE YAPACAKSIN YANI RUSYA ALMANYA YA SALDIRIRSA KARSILIK MI VERECEKSIN RUSYA YA 38 13 Yanıtla
  • osman şahin:
    Hakan boş yapma 26 12 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Biz niye birliğe girmeye çalışıyoz 26 11 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Doğru söylüyor Avrupa'nın mülteci kampı Türkiye oldu yapılan anlaşma ile de ne kadar mülteci varsa Avrupa'da Türkiye almak zorunda yani Türkiye olmasa o kadar mülteci Avrupa'yı istila edecek ekonomik ve nüfus faciası yaşayacak Avrupa 24 6 Yanıtla
  • Coronaci :
    Yav bizene avrupa yapar yapamaz hatta yapamasin yokolsun cokta fifi 18 1 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Hayırdır bu nasıl açıklama? Ne yani avrupanın bekçiliğinimi yapacağız? Bize ne avrupadan? Avrupa bizim güvenliğimizi düşünüyormu? Bu nasıl bir avrupa yalakalığı? 0 0 Yanıtla
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