Fidan sarılmak isteyen Blinken'ı geri çevirmişti! Ses getiren olayın perde arkası ortaya çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İkili, görüşme öncesi kameralar karşısına geçerken bu esnada Bakan Fidan'ın kendisine sarılmak için hamle yapan ABD'li mevkidaşını ustaca bir manevrayla savuşturması dikkat çekti. Hareket büyük ses getirirken, olayın perde arkası da ortaya çıktı. Blinken'ın kendisini karşılamak için bakanlık önüne giden Fidan'ı telefonla konuştuğu gerekçesiyle uzun süre arabanın önünde beklettiği ve Fidan'ın da bu olaya sinirlenerek bakanlık binasına geri döndüğü iddia edildi.

KARŞILAMAYA ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILMADI

Dün Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye tarihinde ilk kez üst düzey herhangi bir yetkilinin katılmadığı karşılama töreniyle karşılandı. Aprondaki ışıkların yakılmadığı karşılama sonrası Blinken'a, çeşitli sokaklara asılan pankartlarla da tepki gösterildi.

BLINKEN SARILMAK İSTEDİ AMA...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gün içinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesinde kamera karşısına geçip poz verdi. O anlarda ABD'li bakanın gergin olduğu gözlemlendi. Blinken'ın, sarılmak istediği Fidan tarafından ise ustaca engellendiği görüldü.

BLINKEN'DAN DİPLOMATİK NEZAKETSİZLİK

Bakan Fidan'ın Blinken'a yönelik bu hamlesi büyük ses getirirken, olayın perde arkası da kısa sürede ortaya çıktı. Gazeteci Hande Fırat'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre Blinken'ın aracı Dışişleri Bakanlğı'nın kapısına geldiğinde, her konuk bakana yapıldığı gibi Hakan Fidan aşağıya inerek, bakanlığın kapısının önüne çıktı. Ancak Blinken arabadan inmedi, telefonla konuşmakta olan Blinken arabadan çıkmayınca; Fidan da geriye dönerek içeri girdi. Diplomatik nezaketsizlik gösteren Blinken'ı içeride karşılayan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı'nın öpme hamlesini de geri çevirdi.

ERDOĞAN'IN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Blinken geçtiğimiz günlerde İsrail ziyareti sırasında "ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak buradayım" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu sözlere tepki gösterip "Bu nasıl bir politikacı, bu nasıl bir yaklaşım? Karşındakiler ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum derse ne diyeceksin?" demişti.