Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti - Son Dakika
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Dünya

Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti

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İstanbul'da toplanan yüz binlerce kişi Filistin'e destek için Galata Köprüsü'ne yürürken etkinlik sırasında açılan bir pankart dikkat çekti. Bir kadının ellerinde yükselen kartonda "Bizim dinimizde kuşlar filleri yener" yazdığı görüldü.

01.01.2025 13:46
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Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılan eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eminönü Yeni, Fatih ve Süleymaniye camilerinde kılınan sabah namazının ardından katılımcılar Galata Köprüsü'ne kortejler eşliğinde yürüdü.

Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti

MEŞALELER YAKIP BAYRAK SALLADILAR

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için bazı katılımcılar da belirlenen noktalardan yürüyerek ve teknelerle alana geldi. Eylemi teknelerden takip edenler de meşaleler yakıp Türk ve Filistin bayrakları salladı.

Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI DURDURUN"

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köprünün ortasından geçen tramvay yolunda Türkçe ve İngilizce " Gazze'deki Soykırımı Durdurun" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.

Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti

YÜRÜYÜŞTE DİKKAT ÇEKEN PANKART

Yürüyüş sırasında açılan bir pankart ise etkinliğe katılanların bile dikkatini çekti. Bir kadının elinde yükselen kartonda "Bizim dinimizde kuşlar filleri yener" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Filistin\'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti

Galata Köprüsü, İstanbul, Filistin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Uğur Kurum:
    Körler sağırlar birbirini ağırlar. Bunu Amerikanın göbeğinde yapabilirsen Dünya seni duyar. Attığın taş kurbağayı ürkütmeli 131 123 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Gidin lütfen savaşin şehit olun sizde kurtulun bizde 141 104 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    İsraile hangi gemiler malzeme götüruyor kimin bu gemiler boş işlerle ugrasmayin 147 80 Yanıtla
  • Kingsman:
    vergilere sürekli zam gelirken millet yolunurken emekliye asgari ucretliye sadaka verilirken sesini çıkarmayan vatandaş mi eylem yapıyor... 136 62 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    bagracagimiza oraya gidip savasalim. bu mitng aanki daha cok siyasi. oy icin. 120 55 Yanıtla
  • Akın Dündar:
    Sizin kuşlar uzun zamandır göç halinde galiba orta doğu yıkılıyor ne zaman gelecekler? 86 67 Yanıtla
  • Burak üstün:
    Eee sonuç? Toplanıp 2 3 kişinin konuşmasıyla noluyo bugüne kadar kaç kez toplanıldı sonuç ne? İsrailin çokta umrunda Türkiyede bile çoğu kişinin haberi olmuyo yeminle bazıları sırf reklam olsun diye orada icraat sıfır 67 29 Yanıtla
  • Oooo:
    Sapla samanı karıştırmayın O Allahın güç gösterisi ona ait. Müslüman güçlü imanlı zengin hükmeden olmayı arzu eder hedef koyar. Selçuklu Osmanlı kuşmuydu 53 32 Yanıtla
  • yaşar Arslan:
    böyük adam kendini idam ediyor. en büyük muhalefet emekliler ve asgari ücretliler 49 18 Yanıtla
  • Kt121212:
    O hanımefendi doğru bir pankart asmış doğrudur hepimizin cebinde bomba var onlar bombayla bizi patlatılır tabii ki kuşlara bir şey olmaz o zaman kuşlar yenmiş olacak 15 21 Yanıtla
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