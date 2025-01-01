Filistin\'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti

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Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılan eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eminönü Yeni, Fatih ve Süleymaniye camilerinde kılınan sabah namazının ardından katılımcılar Galata Köprüsü'ne kortejler eşliğinde yürüdü.

MEŞALELER YAKIP BAYRAK SALLADILAR

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için bazı katılımcılar da belirlenen noktalardan yürüyerek ve teknelerle alana geldi. Eylemi teknelerden takip edenler de meşaleler yakıp Türk ve Filistin bayrakları salladı.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI DURDURUN"

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köprünün ortasından geçen tramvay yolunda Türkçe ve İngilizce " Gazze'deki Soykırımı Durdurun" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.

YÜRÜYÜŞTE DİKKAT ÇEKEN PANKART

Yürüyüş sırasında açılan bir pankart ise etkinliğe katılanların bile dikkatini çekti. Bir kadının elinde yükselen kartonda "Bizim dinimizde kuşlar filleri yener" ifadelerinin yer aldığı görüldü.