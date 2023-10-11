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Putin, İsrail-Filistin çatışmasında yaklaşan tehlikeyi işaret etti - Son Dakika

Putin, İsrail-Filistin çatışmasında yaklaşan tehlikeyi işaret etti

Son Güncelleme: 11.10.2023 16:04

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'e destek mesajı verdi. Bölgede yaşananlardan dolayı ABD'yi suçlayan Putin, ''Çatışmanın genişlemesi enerji dahil ciddi sorunlara yol açar'' ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Enerji Haftası" kapsamında düzenlenecek panelde konuştu. İsrail'in saldırılarına değinen Putin, Filistin'e ve oradaki sivillere destek mesajı verdi.

"CİDDİ SORUNLARA YOL AÇAR"

Hamas-İsrail çatışmaları 5. gününde devam ederken, bölge yangın yerine döndü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Filistin'e destek vererek; "Filistin devlet kurmalı. Çatışmanın genişlemesi enerji dahil ciddi sorunlara yol açar" ifadelerini kullandı.

ABD'Yİ SUÇLADI

ABD donanmasının bölgeye gönderilmesine tepki gösteren Putin, "ABD bölgede tansiyonu yükseltiyor" dedi. Öte yandan Putin, ABD'nin İsrail sorunun çözme konusunda başarısız olduğunu dile getirdi.

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Son Dakika Dünya Putin, İsrail-Filistin çatışmasında yaklaşan tehlikeyi işaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin, İsrail-Filistin çatışmasında yaklaşan tehlikeyi işaret etti - Son Dakika
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