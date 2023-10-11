Putin, İsrail-Filistin çatışmasında yaklaşan tehlikeyi işaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Enerji Haftası" kapsamında düzenlenecek panelde konuştu. İsrail'in saldırılarına değinen Putin, Filistin'e ve oradaki sivillere destek mesajı verdi.
Hamas-İsrail çatışmaları 5. gününde devam ederken, bölge yangın yerine döndü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Filistin'e destek vererek; "Filistin devlet kurmalı. Çatışmanın genişlemesi enerji dahil ciddi sorunlara yol açar" ifadelerini kullandı.
ABD donanmasının bölgeye gönderilmesine tepki gösteren Putin, "ABD bölgede tansiyonu yükseltiyor" dedi. Öte yandan Putin, ABD'nin İsrail sorunun çözme konusunda başarısız olduğunu dile getirdi.
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