Filistin Sağlık Bakanlığı, hastane saldırısında hayatını kaybedenlerin arasında basın toplantısı düzenledi

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in vurduğu hastanede hayatını kaybeden kişilerin arasında basın toplantısı düzenledi. Konuşma esnasında kürsünün önünde oturan Filistinlilerin yaşamını yitiren çocuklarını kucağında taşıdığı görüldü.

İSRAİL'İN SALDIRISINDA 500 KİŞİ CAN VERDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik zulmü gün geçtikçe katlanarak devam ediyor. İsrail savaş uçakları, akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ni füzeyle vurdu. Katliamda 500 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

HASTANE BAHÇESİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN ARASINDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

Saldırının ardından bölgeden gelen fotoğraflar olayın boyutunu gözler önüne serdi. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri olayın yaşandığı hastanenin bahçesinde, yaşamını yitiren kişilerin arasında basın toplantısı düzenledi. Bakanlık yetkilileri, "Parçalanmış ve yanmış yüzlerce ceset olması sebebiyle şu anda ölü sayısını belirlemek mümkün değil. Hayatını kaybedenlerin tamamı sivil." açıklamasını yaptı.

KÜRSÜNÜN ÖNÜNDE ÇOCUKLARININ CANSIZ BEDENLERİNİ KUCAKLARINDA TAŞIDILAR

Bakanlık yetkililerinin açıklama yaptığı sırada çekilen fotoğraf dikkat çekti. Kürsünün önünde oturan Filistinlilerin hayatını kaybeden çocuklarını kucağında taşıdığı görüldü.