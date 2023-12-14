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Filistinli acılı baba beline kadar gelen sel sularında çocuğunun cenazesini taşıdı - Son Dakika
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Filistinli acılı baba beline kadar gelen sel sularında çocuğunun cenazesini taşıdı

Gazze'de sel felaketi, İsrail saldırılarından kurtulan bir babanın, çocuğunun cesedini su basan çadırda taşımasına yol açtı. Kış yağmuru ve rüzgarlar, savaşın yarattığı acıya ek olarak milyonlarca Filistinliyi daha da zor durumda bıraktı. Refah'a sığınan aileler, soğuktan etkilenen çocuklarını çadırlarda korumaya çalışırken, Jabalia mülteci kampında ise sel sularında bir çocuk cesedini taşıyan yürek burkan bir manzara yaşandı

14.12.2023 - 16:02,
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Selin vurduğu Gazze'de bir baba, beline kadar gelen sel suları içinde çocuğunun cesedini taşıdı.

Adam, Gazze'de sadece amansız İsrail bombardımanıyla değil, aynı zamanda bölgeyi kasıp kavuran sel felaketiyle de mücadele etmek zorunda kalan milyonlarca Filistinli arasında yer alıyor.

Soğuk kış yağmuru ve kuvvetli rüzgarlar savaşın harap ettiği Gazze'yi olumsuz etkiledi Çarşamba günü gece boyunca etkili olan kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur, evlerini terk etmek zorunda kalan ve şimdi su basmış çadırlarda sıkışıp kalanların acılarını daha da artırdı.

Güneydeki Refah'a kaçan bitkin ebeveynler çadırlarındaki yağmur suyunu boşaltmaya çalışırken, soğuktan hastalanan çocukları da bir köşede toplanmış durumda.

Üzücü bir sahnede, kuzey Gazze'deki Jabalia mülteci kampı yağmurdan etkilenirken, videoda bel hizasındaki sel sularında kefene sarılı bir çocuk cesedi taşıyan bir adam görülüyor.

Başka bir videoda, sağlık görevlileri ambulansın içinde mahsur kalan yaralı bir kadını kurtarmak için sel suyunda güçlükle ilerliyordu. Bir sağlık görevlisinin onu omzuna alıp çamurlu suda güçlükle yürüdüğü görülüyor.

Şiddetli yağmur ve rüzgarlar Refah'ın güneyindeki dayanıksız çadırları yırtıp geçerken, yüzlerce Filistinli aileyi plastik örtüler altında uyumaya zorlarken sıcaklıklar gece boyunca yeniden düştü.

Filistinli acılı baba beline kadar gelen sel sularında çocuğunun cenazesini taşıdı
Filistinli acılı baba beline kadar gelen sel sularında çocuğunun cenazesini taşıdı
Filistinli acılı baba beline kadar gelen sel sularında çocuğunun cenazesini taşıdı
Filistinli acılı baba beline kadar gelen sel sularında çocuğunun cenazesini taşıdı
Filistinli acılı baba beline kadar gelen sel sularında çocuğunun cenazesini taşıdı
Filistinli acılı baba beline kadar gelen sel sularında çocuğunun cenazesini taşıdı
Filistinli acılı baba beline kadar gelen sel sularında çocuğunun cenazesini taşıdı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistinli acılı baba beline kadar gelen sel sularında çocuğunun cenazesini taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinli acılı baba beline kadar gelen sel sularında çocuğunun cenazesini taşıdı - Son Dakika
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