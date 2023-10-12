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Filistinli çocuk, İsrail'in katlettiği kardeşlerine böyle veda etti - Son Dakika

Filistinli çocuk, İsrail'in katlettiği kardeşlerine böyle veda etti

Son Güncelleme: 12.10.2023 16:12

İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze'de yaralanan bir çocuğun hayatını kaybeden kardeşlerine veda ettiği anlar duygu dolu anlara sahne oldu. Kardeşlerinden birini göçük altında gördüğünü belirten küçük çocuk, "Ağzında taş vardı. Bana tam seslenemiyordu. Sadece ah çekiyordu" dedi.

Dünya günlerdir İsrail ve Gazze'den gelen haberleri konuşuyor. Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçmiş ve "Savaştayız" demişti. Netanyahu'nun bu açıklamasından sonra İsrail Hamas'a savaş ilan etti. Gazze'yi ablukaya alan İsrail güçlerinin saldırıları sürerken bölgeden gelen görüntüler kahretti.

"AĞZINDA TAŞ VARDI, BANA SESLENEMİYORDU"

Gazze'de İsrail bombalarının hedefi olan evde kardeşlerini kaybeden Filistinli bir çocuğun sözleri izleyenleri kahretti. Bombardıman sonrası yerle bir olan evde kardeşlerinden birini göçük altında gördüğünü ifade eden Filistinli çocuk, "Ağzında taş vardı. Bana tam seslenemiyordu. Sadece ah çekiyordu" ifadelerini kullandı.

Aksa Tufanı, Filistin, İsrail, Dünya, Gazze, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistinli çocuk, İsrail'in katlettiği kardeşlerine böyle veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinli çocuk, İsrail'in katlettiği kardeşlerine böyle veda etti - Son Dakika
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