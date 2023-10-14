Resmen ölümü bekliyorlar! Filistinli çocukların çaresizliğini en iyi anlatan kare

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken bölgeden gelen görüntüler yaşanan trajediyi gözler önüne seriyor.

AVUÇLARINA İSİMLERİNİ YAZIYORLAR

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, bölgede binlerce sivilin ölümüne neden oldu. Öyle ki Gazze'de çocuklar hava saldırısında ölmeleri durumunda anne ve babalarının cansız bedenlerini teşhis edebilmeleri için avuçlarının içine isimlerini yazmaya başladı.

ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE BOMBALANIYOR

Kara, hava ve denizden abulakaya alınan Gazze'de ise bombardıman da sürüyor. İsrail jetleri, gece boyunca Gazze'yi bombaladı. İsrail tanklarının Gazze sınırındaki bekleyişi de sürüyor. Bombardıman sırasında sivil bir konvoy da hedef alındı, 70 kişi yaşamını yitirdi.

ÜST DÜZEY HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Bombardıman sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devam etti. İsrail ordusu, bombardımanlarda Hamas'ın üst düzey bir komutanının öldürüldüğünü açıkladı.