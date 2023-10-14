 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Resmen ölümü bekliyorlar! Filistinli çocukların çaresizliğini en iyi anlatan kare - Son Dakika

Resmen ölümü bekliyorlar! Filistinli çocukların çaresizliğini en iyi anlatan kare

Son Güncelleme: 14.10.2023 13:01

İsrail'in günlerdir bombardımana tuttuğu Gazze'de çocuklar, hava saldırısında ölmeleri durumunda aile üyelerinin cesetlerini teşhis edebilmeleri için artık isimlerini avuçlarına yazmaya başladı.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken bölgeden gelen görüntüler yaşanan trajediyi gözler önüne seriyor.

AVUÇLARINA İSİMLERİNİ YAZIYORLAR

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, bölgede binlerce sivilin ölümüne neden oldu. Öyle ki Gazze'de çocuklar hava saldırısında ölmeleri durumunda anne ve babalarının cansız bedenlerini teşhis edebilmeleri için avuçlarının içine isimlerini yazmaya başladı.

Filistinli çocuklar, aile üyelerinin cesetlerini teşhis edebilmeleri için artık isimlerini avuçlarına yazıyor

ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE BOMBALANIYOR

Kara, hava ve denizden abulakaya alınan Gazze'de ise bombardıman da sürüyor. İsrail jetleri, gece boyunca Gazze'yi bombaladı. İsrail tanklarının Gazze sınırındaki bekleyişi de sürüyor. Bombardıman sırasında sivil bir konvoy da hedef alındı, 70 kişi yaşamını yitirdi.

ÜST DÜZEY HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Bombardıman sabahın ilk ışıklarıyla birlikte devam etti. İsrail ordusu, bombardımanlarda Hamas'ın üst düzey bir komutanının öldürüldüğünü açıkladı.

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Resmen ölümü bekliyorlar! Filistinli çocukların çaresizliğini en iyi anlatan kare - Son Dakika


Son Dakika
14:13 Derbi öncesinde kırık şüphesiyle MR'ı çekilen Muslera'da korkulan olmadı
13:26 İsrail'de silahlanan siviller, Filistin köylerine saldırıyor
12:57 Resmen ölümü bekliyorlar! Filistinli çocukların çaresizliğini en iyi anlatan kare
12:51 İsrail-Hamas çatışması akaryakıt fiyatlarını da vurdu! Motorine kallavi bir zam geliyor
12:40 Dilan Polat ve Engin Polat'ın yıllar önceki hallerini görenler tanıyamadı
12:22 Namlular Gazze'ye döndü! Kara harekatı an meselesi
12:09 Hamas güçleri, içerisinde onlarca askerin bulunduğu İsrail helikopterini düşürdü
12:03 Mahsun Kırmızıgül Avrupa turnesi hakkında basın toplantısı düzenledi
11:59 Beşiktaş'ta Bailly'nin son durumu belli oldu! Galatasaray maçında oynaması mucize
11:55 Kanserle mücadele eden Tanyeli, Küba'da ameliyat olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2023 14:32:22. #1.13#
SON DAKİKA: Resmen ölümü bekliyorlar! Filistinli çocukların çaresizliğini en iyi anlatan kare - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement