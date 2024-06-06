Filistinli gazeteci Saif Kwasmi, Kudüs Günü bayrak yürüyüşünde bir grup milliyetçi Yahudi tarafında linç edildi - Son Dakika
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Dünya

Filistinli gazeteci Saif Kwasmi, Kudüs Günü bayrak yürüyüşünde bir grup milliyetçi Yahudi tarafında linç edildi

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Filistinli gazeteci Saif Kwasmi, Kudüs Günü bayrak yürüyüşünde genç İsraillilerden oluşan bir grup tarafından saldırıya uğradı. Kwasmi, 1967 Arap-İsrail savaşında İsrail'in doğu Kudüs'ü ele geçirmesini anmak için düzenlenen gösteriyi takip ediyordu. Videoda, bir grup genç Yahudi erkeğin gazeteciye bağırdığı, ardından onu tekmeleyip yumrukladığı görülüyor. İsrail polisi, saldırıyı durdurmak için müdahale etti.

06.06.2024 15:42
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Filistinli serbest gazeteci Saif Kwasmi, Yahudi milliyetçilerin düzenlediği Kudüs Günü bayrak yürüyüşü sırasında genç İsraillilerden oluşan bir grup tarafından saldırıya uğradı. Kwasmi, 1967 Arap-İsrail savaşında İsrail'in doğu Kudüs'ü ele geçirmesini anmak için düzenlenen gösteriyi takip ediyordu.

Kwasmi'nin kendisinin çektiği iddia edilen bir videoda, bir grup genç Yahudi erkeğin gazeteciye bağırdığı, ardından onu tekmeleyip yumrukladığı görülüyor. AFP fotoğrafçısı Hazem Bader, saldırının çarpıcı görüntülerini kaydetti. Bir görüntüde Kwasmi, üzerinde "basın" yazan yeleğiyle kalabalığa karşı duruyor. Başka bir görüntüde ise, başını tutarak yerde yatıyor.

Olay yerinde çekilen bir video, İsrail polisinin saldırıyı durdurmak için müdahale ettiğini gösteriyor. Binlerce aşırı sağ milliyetçi, yoğun polis varlığı eşliğinde eski şehirde yürüyüş yaparak sakinleri ve dükkan sahiplerini kışkırttı. Provokatörler, "Köylerinizi yakacağız", "Tüm Araplar geberebilir" ve "Muhammed öldü" gibi nefret dolu sloganlar attı.

Aşırı sağ İsrail bakanları da etkinliğe katıldı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, "Hamas'a bir mesaj gönderiyoruz. Kudüs bizim. Şam Kapısı bizim. Tapınak Dağı bizim," dedi. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise yürüyüşçülerle selfie çekti.

Aşırı sağ İsrailliler, bazı üyelerinin hükümete katılmasıyla son yıllarda cesaret kazandı. Birçoğu Batı Şeria ve Gazze'yi "Büyük İsrail" hedefleri doğrultusunda ilhak etmek istiyor. İsrail'in Batı Şeria'daki işgali, uluslararası toplum tarafından yasa dışı kabul ediliyor ve Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimler kınanıyor.

Nisan ayında Kwasmi, Al-Aksa Camii'nde haber yaparken İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını ve saldırıya uğradığını söyledi. Gazetecileri Koruma Komitesi'ne, "Beni kenara çekip dövdüler ve bana Hamas muhabiri dediler," dedi.

Filistinli gazeteci Saif Kwasmi, Kudüs Günü bayrak yürüyüşünde bir grup milliyetçi Yahudi tarafında linç edildi
Filistinli gazeteci Saif Kwasmi, Kudüs Günü bayrak yürüyüşünde bir grup milliyetçi Yahudi tarafında linç edildi
Filistinli gazeteci Saif Kwasmi, Kudüs Günü bayrak yürüyüşünde bir grup milliyetçi Yahudi tarafında linç edildi

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Son Dakika Dünya Filistinli gazeteci Saif Kwasmi, Kudüs Günü bayrak yürüyüşünde bir grup milliyetçi Yahudi tarafında linç edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistinli gazeteci Saif Kwasmi, Kudüs Günü bayrak yürüyüşünde bir grup milliyetçi Yahudi tarafında linç edildi - Son Dakika
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