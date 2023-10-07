Filistinli gruplar, tel örgüleri kaldırarak sınırı açtı

Filistinli gruplar ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail- Gazze sınırında bir kepçe, İsrail tel örgülerini kaldırarak sınırı açtı.

TANSİYON GİTTİKÇE YÜKSELİYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlatarak Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket attı. Silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. Karşı saldırıya geçen İsrail, 'Demirden Kılıçlar' operasyonu başlatarak Hamas'ı havadan vuruyor. Bölgede çatışmalar sürerken sınırdan gelen görüntüler de tansiyonun nasıl yükseldiğini gözler önüne seriyor.

SINIRI GEÇİP, İSRAİL TANKINI İMHA ETTİLER

Çatışmaların yaşandığı sırada İsrail-Gazze sınırında bir kepçe, İsrail tel örgülerini kaldırarak sınırı açtı. Sınırdaki tel örgünün kaldırılmasının ardından bölgedeki hareketlilik arttı. Öte yandan Kassam Tugayları, Gazze Şeridi sınırına yakın bölgede bir İsrail tankını imha etti.

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"ONLARCA İSRAİL ASKERİ, KASSAM TUGAYLARI'NIN ELİNDE"

Kassam Tugaylarına ait Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Aksa Tufanı'nda esir alınan onlarca İsrail askeri Kassam Tugaylarının elinde" ifadelerine yer verildi.

İşte bölgeden kareler;