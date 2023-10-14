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13 yaşındaki Filistinli kızın çığlığı! Gazze'deki zulmü görmezden gelenler bu sese kulak versin - Son Dakika

13 yaşındaki Filistinli kızın çığlığı! Gazze'deki zulmü görmezden gelenler bu sese kulak versin

Son Güncelleme: 14.10.2023 08:14

İsrail ile Hamas arasında süren çatışmaların şiddeti artıyor. Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu acı olaylar karşısında 13 yaşındaki bir Filistinli kız çocuğu dünyaya seslenerek yardım istedi. Kız çocuğu, ''Arap ülkelerinden, İslam ülkelerinden yardım istiyorum. Bize kimse yardım etmiyor. Çocuklar size ne yaptı? Ağlamaları onların suçu mu? Yardım istemeleri onların suçu mu?'' şeklinde konuştu.

İsrail ile Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları arasında 7 Ekimden bu yana süren çatışmalar gün geçtikçe daha da şiddetleniyor. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerine yağdırdığı bombalar sebebiyle şu ana dek 614'ü çocuk, 370'i kadın olmak üzere 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti. Dünyanın gözleri önündeki acı olaylar sürerken 13 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğu dünyaya seslendi.

"NASIL BİR HAYAT YAŞAYABİLİRİM Kİ?"

Kendisinin de diğer çocuklar gibi bir çocuk olduğunu ifade eden Filistinli kız çocuğu "Daha çok acı çekiyoruz. Ben 13 yaşında bir çocuk olarak diyorum ki; su istiyorum, yemek istiyorum. Nasıl bir hayat yaşayabilirim ki? Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum? İnsanlar bana gözyaşlarımın altın olduğunu söylüyor. Ama sadece ağlıyorum, ağlıyorum ve hiçbir şey göremiyorum. Ne yapmam gerekiyor?" ifadelerine yer verdi.

"BİZLER ÇÖP PARÇASI DEĞİLİZ"

Açıklamasının devamında İslam ülkelerine seslenen Filistinli kız, "Arap ülkelerinden, İslam ülkelerinden yardım istiyorum. Bize kimse yardım etmiyor. Çocuklar size ne yaptı? Ağlamaları onların suçu mu? Yardım istemeleri onların suçu mu? Biz çocuğuz. Tıpkı diğer çocuklar gibi. Sizden yardım istemiyorum. Sizden paylaşmanızı istiyorum. Sizden en azından bize acımanızı istiyorum. Bizim için üzülmenizi istemiyorum. Bizler çöp parçası değiliz" dedi.

"AİLEMİN BİR KISMI ÖLDÜRÜLDÜ"

İsrail'in saldırıları sonucu ailesinden bazı kişileri kaybettiğini belirten 13 yaşındaki kız çocuğu, "Bizler insanız. Haklarımız var. Bizler yaşayan parçalarız. Bizi çöp olarak görmeniz haksızlık. Burada sıkışıp kaldık. Burası bir hapishane değil çünkü biz hiç suç işlemedik. Bu içerisinde sıkıştığımız ve çıkamadığımız küçük bir kamp. Bu haksızlık. Ben bir çocuğum ve travmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ve bu diğer çocuk travmalarına benzemiyor. İnsanların öldüğünü gördüm. Ailemin bir kısmı öldürüldü. Benim bunu sadece izlemem mi gerekiyor?" şeklinde konuştu.

İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 13 yaşındaki Filistinli kızın çığlığı! Gazze'deki zulmü görmezden gelenler bu sese kulak versin - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 yaşındaki Filistinli kızın çığlığı! Gazze'deki zulmü görmezden gelenler bu sese kulak versin - Son Dakika
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