 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Filistinlilere kapıyı kapatan Sisi'den küstah çıkış: İsrail'de gidebilecekleri çöller var - Son Dakika

Filistinlilere kapıyı kapatan Sisi'den küstah çıkış: İsrail'de gidebilecekleri çöller var

Son Güncelleme: 18.10.2023 13:33

Gazze'deki olayların sivilleri Mısır'a göçe sürükleme girişimi olduğunu belirten Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistinlilere kapıyı sonuna kadar kapattı. Sisi, ''Amaç, militanlarla mücadele edilene kadar Filistinlilerin başka yerlere yerleştirilmesiyse, o zaman İsrail'de bunun gerçekleşebileceği çöller var'' dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Gazze'deki olayların sivilleri Mısır'a göçe sürükleme girişimi olduğunu savunan Sisi,"Amaç, militanlarla mücadele edilene kadar Filistinlilerin başka yerlere yerleştirilmesiyse, o zaman İsrail'de bunun gerçekleşebileceği çöller var" dedi.

"MUHTEMEL GÜVENLİK VE İNSANİ SONUÇLARA YOL AÇACAK"

Cumhurbaşkanı Sisi, resmi temasları kapsamında başkent Kahire'de bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Scholz ile İsrail-Filistin çatışması ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldıklarını belirten Sisi, "Mevcut askeri operasyonlara devam edilmesi, kontrolden çıkması muhtemel güvenlik ve insani sonuçlara yol açacak" dedi.

"BARIŞ SÜRECİNİ YENİDEN BAŞLATMAK İÇİN YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞMALIYIZ"

Ülkesinin Filistin davasının askeri yöntemlerle tasfiye edilmesini reddettiğini kaydeden Sisi, "Gazze Şeridi'ndeki mevcut gerilimi kontrol altına aldıktan sonra barış sürecini yeniden başlatmak için yoğun şekilde çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'DE BUNUN GERÇEKLEŞEBİLECEĞİ ÇÖLLER VAR"

Gazze'de yaşananlara ilişkin Sisi, şunları söyledi; "Gazze'de şu an yaşanan, sivilleri Mısır'a göçe sürükleme girişimidir. Gazze'deki gerilimin ve barışın bozulmasının sonuçlarına Mısır'ın katlanmasını kabul etmiyoruz. Eğer amaç, militanlarla mücadele edilene kadar Filistinlilerin başka yerlere yerleştirilmesiyse, o zaman İsrail'de bunun gerçekleşebileceği çöller var."

Savaş Arı, Filistin, İsrail, Gazze, Mısır, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistinlilere kapıyı kapatan Sisi'den küstah çıkış: İsrail'de gidebilecekleri çöller var - Son Dakika


Son Dakika
14:23 TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cedi Osman'ın milli formayı giymek istemediğini açıkladı
14:22 HSBC, Merkez Bankası'nın bu ay faizi yüzde 32,5'e yükseltmesini bekliyor
14:05 ABD Başkanı Biden'dan ''Hastane saldırısında kim sorumlu?'' sorusuna skandal yanıt
14:01 İsrail'in hastane saldırısını "felaket" olarak yorumlayan Putin, bir de çağrı yaptı
13:27 Filistinlilere kapıyı kapatan Sisi'den küstah çıkış: İsrail'de gidebilecekleri çöller var
12:57 Elektrikli kamyon üreticisi Volta Trucks iflas etti
12:52 İspanyollar, Arda Güler'in dönüş tarihini manşetten verdi
12:46 Gazze'nin öncesi ve sonrası fotoğraflara yansıdı
12:38 Buse Sinem İren, vefat eden partneri Seda Fettahoğlu'ndan bahsederken zor anlar yaşadı
12:27 Biden basın toplantısını bitirirken ortalık bir anda karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2023 14:30:51. #1.13#
SON DAKİKA: Filistinlilere kapıyı kapatan Sisi'den küstah çıkış: İsrail'de gidebilecekleri çöller var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement