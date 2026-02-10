Film değil gerçek! Gündüz vakti zırhlı para taşıma aracını hedef aldılar - Son Dakika
Film değil gerçek! Gündüz vakti zırhlı para taşıma aracını hedef aldılar

Film değil gerçek! Gündüz vakti zırhlı para taşıma aracını hedef aldılar
10.02.2026 06:43
İtalya'nın güneyinde silahlı ve organize bir çete, otoyolu kapatarak zırhlı para taşıma araçlarına saldırdı, patlayıcı kullandı ve polisle çatışmaya girdi; olayda can kaybı yaşanmazken saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İtalya'nın güneyindeki Devlet Yolu 613 otoyolunda, kalabalık ve silahlı organize bir çete, gündüz vakti brazen (cesur) bir saldırı düzenleyerek bir zırhlı nakit taşıma aracını durdurmaya çalıştı. Olay, Brindisi ile Lecce arasındaki yoğun trafik hattında meydana geldi ve saniyeler içinde bir kaos sahnesine dönüştü.

ALEV DUVARI OLUŞTURDULAR

Olay sabah saatlerinde başladı. Maskeli ve taarruz tüfekleri ile donanmış 6 ila 10 kişilik bir grup, polis kılığına büründüğü iddia edilen araçlarla zırhlı nakit taşıma aracını izledi. Trafiği durdurmak için iki aracı yola yerleştirip ateşe vererek büyük bir alev duvarı oluşturdu. Görgü tanıklarının çektiği görüntülerde yolda sıkışan sürücüler ve yükselen siyah dumanlar görüldü.

ZIRHLI ARACIN KAPILARINI PATLATTILAR

Saldırganlar daha sonra bir patlayıcı cihazla zırhlı aracın kapılarını patlattı, bu sırada büyük bir patlama ve kaos yaşandı. Ancak aracın içinde bulunan güvenlik sistemleri devreye girdi ve çekilen para kasasına erişemedikleri bildirildi.

ASKERİ POLİSLE SİLAHLI ÇATIŞMA YAŞANDI

Olay yerinde kısa süre sonra Carabinieri (askerî polis) devreye girdi. Silahlı çatışma yaşandı; saldırganlar ile polis arasında uzun namlulu silahlarla atışmalar meydana geldi. Bir polis devriyesi araç üç kurşun aldı, diğer bir polis aracı da takip sırasında çarpıştı. Ancak polis, güvenlik görevlileri ve siviller arasında ağır yaralanan olmadı.

KAÇARKEN BAŞKA ARAÇLARI DA GASP ETTİLER

Polis ekipleri, saldırganların kaçışını zorlaştırmak için yola metal sivri uçlar yerleştirdiğini tespit etti. Görgü tanıkları, çetenin kaçarken başka araçları da gasp ettiği ve hızlı, güçlü araçlarla olay yerinden ayrıldığını aktardı.

GÖZALTILAR VAR

Yetkililer, olayla bağlantılı olduğu düşünülen en az iki zanlının gözaltına alındığını, diğerlerinin ise arandığını açıkladı. Bölgedeki güvenlik birimleri, geniş çaplı bir insan avı başlattı ve polis kontrollerini artırdı. Bu saldırı, İtalya'da son dönemde artan organize ve paramiliter tarzda soygun vakalarını akıllara getiriyor. Olayın bölgedeki organize suç ağlarıyla bağlantısı olabileceği üzerinde duruluyor.

