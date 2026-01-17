Film sahnesi değil gerçek: Atlar, alevlerin arasından böyle geçti - Son Dakika
Film sahnesi değil gerçek: Atlar, alevlerin arasından böyle geçti

Film sahnesi değil gerçek: Atlar, alevlerin arasından böyle geçti
17.01.2026 11:40
İspanya'daki San Bartolome de Pinares köyünde Aziz Anton anısına 16 Ocak gecesi düzenlenen ''Las Luminarias'' geleneğinde papazın kutsadığı onlarca atı ateşlerin üzerinden atlattılar, 550 nüfuslu köye etkinliği izlemek için binlerce kişi akın etti.

İspanya'da Katolik inancına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton'un yortu günüyle bağlantılı olarak Avila kentine bağlı San Bartolome de Pinares köyünde onlarca at ateş üzerinden atlatıldı. Etkinliği izlemek için 550 nüfuslu köye binlerce kişi akın etti.

Etkinlik, Katolik dini inanışına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton anısına 16 Ocak gecesi yapıldı. Hem dini hem de kültürel ve sosyal yönü bulunan etkinlik, havanın kararmasıyla birlikte köydeki kilisenin çanlarının çalmasıyla başladı.

ATLAR ALEVLERİN ARASINDAN GEÇTİ

Atlar, kilisenin papazı tarafından kutsandıktan sonra köy merkezinde dolaştırıldı ve gece boyunca sokaklarda yakılan ateşlerin üzerinden atlatıldı.

BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

Sadece 550 nüfusu olan San Bartolome de Pinares köyü, 18. yüzyıldan kalma geleneğin sürdüğü ve her 16 Ocak'ta "Las Luminarias" adıyla düzenlenen festivalde ateş üzerinden atlatılan atları izlemek için binlerce kişi bölgeye akın etti.

İşte o festivalden kareler;

Film sahnesi değil gerçek: Atlar, alevlerin arasından böyle geçti
Film sahnesi değil gerçek: Atlar, alevlerin arasından böyle geçti
Film sahnesi değil gerçek: Atlar, alevlerin arasından böyle geçti
Film sahnesi değil gerçek: Atlar, alevlerin arasından böyle geçti

