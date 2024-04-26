Venezuela'da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı - Son Dakika
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Dünya

Venezuela'da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı

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Venezuela'da bir hapishanede bulunan 30 mahkum, 1 buçuk sene boyunca kazdıkları tünel ile firar etmeye çalıştı. Ancak tünelin ucu, çıktıklarında karşılarına çıkan bir polis merkezine açılıyordu. Mahkumlar ve polisler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Polisler, mahkumları tekrar hapishaneye götürmeden önce onlara yardım etti. Firar girişimi araştırılıyor ve üç mahkum hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi edildi.

26.04.2024 10:01  Güncelleme: 10:14
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Filmlere konu olacak olayın yaşandığı nokta Venezuela oldu. Çeşitli suçlardan cezaevine girmiş 30 mahkum firar etmek için 1 buçuk sene boyunca tünel kazdı. En sonunda tünelin ucu gözüktü ve teker teker çıkmaya başladılar ancak özgürlüklerine açılan o delik bir polis merkeziydi. Mahkumlar ve polisler karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Yoksulluk ve genel suç oranı yüksekliğinin önüne geçilemeyen bir ülke olan Venezuela'da yaşanan olay bu kadarı da olmaz dedirtti. Ülkede bulunan bir hapishanedeki mahkumlar kaçabilmek için organize oldu ve sabırla tam 1 buçuk sene tünel kazdı. Mahkumlar için her şey yolunda gidiyor gibi görünse de hesaba katmadıkları bir şey yaşandı.

Film sahnesi değil gerçek: Venezuela'da mahkumların kazdığı tünel polis merkezine çıktı

POLİSLER, MAHKUMLARIN DELİKTEN ÇIKMASINA YARDIM ETTİ

Tünelden teker teker kafalarını çıkaran mahkumlar etraflarında polisleri görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Ancak polisler de onlar kadar şaşkındı. Memurlar, mahkumları hapishaneye geri götürmeden önce duvardaki dar aralıktan geçmelerine elleriyle yardım etti.

Film sahnesi değil gerçek: Venezuela'da mahkumların kazdığı tünel polis merkezine çıktı

FİRAR GİRİŞİMİ ARAŞTIRILIYOR

Emniyet Müdürü Komiseri Gustavo Basabe, gelecekte benzer bir durumun yaşanmasını önlemek için firar girişimini araştırdıklarını söyledi. Polis, "Her şeyin kontrol altında" olduğunu doğruladı ve üç mahkumun kaçışları sırasında aldıkları hafif yaralanmalardan dolayı tedavi edildiklerini söyledi.

Film sahnesi değil gerçek: Venezuela'da mahkumların kazdığı tünel polis merkezine çıktı
Venezuela\'da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı

Venezuela, Mahkum, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mert kursun : Tunelin ucu pek hayirli bir yere cikmamis harita muhendisine dalin 13 0 Yanıtla
  • mürsel sarıteke: hababam sınıfı:) 8 0 Yanıtla
  • ferhat eser: Banada tünel lazım sığınak yapmaya karar verdim 3 cü dünya savaşı öncesi 2 0 Yanıtla
  • Aytac Uygur: Gözler Mahmut hocayı ve Şaban’ı aradı yemin ediyorum :( 1 0 Yanıtla

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