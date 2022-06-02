Finlandiya Cumhurbaşkanı olumlu mesajına karşı ülkeden çatlak ses: PKK'lı teröristleri sınır dışı etmeyeceğiz - Son Dakika
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Finlandiya Cumhurbaşkanı olumlu mesajına karşı ülkeden çatlak ses: PKK'lı teröristleri sınır dışı etmeyeceğiz

02.06.2022 20:23
Finlandiya Cumhurbaşkanı olumlu mesajına karşı ülkeden çatlak ses: PKK'lı teröristleri sınır dışı etmeyeceğiz

NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan Finlandiya, ülkedeki terör örgütü üyeleri nedeniyle Türkiye'nin sert tutumu ile karşı karşıya kaldı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, her ne kadar Türkiye'ye olumlu mesajlar gönderse de ülke içinde farklı sesler çıkmaya devam ediyor. Finlandiya Parlamentosu milletvekili Johan Kvarnström, ülkedeki PKK ve FETÖ'cü teröristleri kast ederek "Onları sınır dışı etmeyeceğiz. Hukuk sistemimiz buna izin vermiyor, bunu yapamayız." dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, "Finlandiya'nın terörle mücadeledeki yaklaşımı ve eylemleri, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör konusu da dahil olmak üzere, NATO ülkelerinin genel çizgisiyle tamamen uyumlu. Bu hususta da üyeliğimizin şartları sağlanmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

"TERÖRÜ DESTEKLEMİYORUZ"

Ülkenin Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazır olduklarını her fırsatta dile getirirken, Finlandiya Parlamentosu milletvekili Johan Kvarnström tezat bir demeç verdi. Kvarnström yaptığı açıklamada, "Terörü desteklemediğimizi herkesin bildiğini düşünüyorum. Buna ispat bile gerekmiyor" diyerek Finlandiya'nın "değerlerini" ve "ilkelerini" müzakere edemeyeceklerini belirtti.

"HUKUK SİSTEMİMİZ İZİN VERMİYOR"

FETÖ'cüleri ve PKK'lı teröristleri işaret eden Kvarnström, "Onları sınır dışı etmeyeceğiz. Hukuk sistemimiz buna izin vermiyor, bunu yapamayız" dedi. Türkiye ile diyalog halinde olmanın ve pozisyonlarını korumalarının önemli olduğu şeklinde görüş paylaşan Finlandiyalı vekil, "Finlandiya, bağımsızlığını sürdürme konusunda bazı önlemler alması gerektiği düşüncesinde. Dolayısıyla bir savunma koalisyonunun parçası olmalıyız." dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı olumlu mesajına karşı ülkeden çatlak ses: PKK'lı teröristleri sınır dışı etmeyeceğiz
Finlandiya Parlamentosu milletvekili Johan Kvarnström

33 TERÖRİSTİN İADESİNE OLUMLU YANIT VERMEDİLER

Türkiye, Finlandiya'dan 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü ve İsveç'ten 10 FETÖ'cü ile 11 PKK'lı olmak üzere toplam 33 teröristin iadesini talep etti. Ancak iki İskandinav ülkesi, bu taleplere olumlu yanıt vermedi.

TERÖRİSTLERİ "MASUM İNSAN" OLARAK TANIMLAMIŞTI

Finlandiya Meclis Başkanı Matti Vanhanen da "masum insanlar" olarak tanımladığı teröristler konusunda, "Türkiye, siyasi anlamda anlaşamayacağımızı anlamalıdır. Özellikle hapsedilme veya haksız yere hüküm giyme riski varsa, masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmiyor" demişti.

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