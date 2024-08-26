Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler - Son Dakika
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Dünya

Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler

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Avrupa'daki yaşam standardının Türkiye'den çok daha yüksek olduğunu ve yapılan araştırmalarda Finlandiya'nın dünyanın en mutlu ülkesi olduğunu yalanlayan gurbetçi, "Değil işte, az önce şu adam yanıma geldi borç verdim ki gitsin içki içsin. Dilenciler köşede zaten. Kim diyor burası dünyanın en mutlu ülkesi. O araştırmayı yapan kim bende bilmiyorum. Memleketinizin kıymetini bilin, oturun oturduğunuz yerde" dedi..

26.08.2024 16:23  Güncelleme: 16:31
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Finlandiya'da yaşayan Türk gurbetçi, Avrupa ülkelerinde yaşam standartlarının çok daha yüksek olduğuna ilişkin ezber bozan açıklamalarda bulundu. Özellikle, yapılan araştırmalarda Finlandiya'nın dünyanın en mutlu ülkesi seçilmesiyle ilgili şaşkınlığını gizlemeyen gurbetçi, "Kim diyor burası dünyanın en mutlu ülkesi. O araştırmayı yapan kim bende bilmiyorum. Memleketinizin kıymetini bilin, oturun oturduğunuz yerde" şeklinde konuştu.

"İNTİHAR VAKALARI ÇOK YÜKSEK"

İntihar vakalarının nüfusa oranla çok yüksek olduğunu ve ekonominin de sanılanın aksine Türkiye'den çok daha iyi seviyede olmadığına dikkat çeken Türk gurbetçinin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"MEMLEKETİNİZİN KIYMETİNİ BİLİN"

Finlandiya'nın dünyanın en mutlu ülkesi olduğuna dair araştırmalara tepki gösteren gurbetçi şöyle dedi:

Kaç senedir burası dünyanın en mutlu ülkesi. Değil işte, az önce şu adam yanıma geldi borç verdim ki gitsin içki içsin. Dilenciler köşede zaten. Kim diyor burası dünyanın en mutlu ülkesi. O araştırmayı yapan kim bende bilmiyorum. Finlandiya en çok alkol tüketen ülkelerden biri. Metrolar bazen duruyor. Çünkü intihar vakalarının nüfusa göre en yüksek ülkelerden biri olduğunu söyledi. En az ayda 1-2 kişi metronun altına atlamıştır. Aile bağları yok, anneler babalar çocuklarının 18 yaşını doldursun ve evden gitse diye bekliyor. 1600 Euro maaş alıyorsun, 1200 Euro kira ödüyorsun. Oturun oturduğunuz yerde memleketinizin kıymetini bilin.

Finlandiya\'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler

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Son Dakika Dünya Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Sedat Bezmen: Dayı ya sen de gel yada ferhatı da al götür 142 14 Yanıtla
  • Salih Gökçek: Türkiye de de 17000 alıp ortalama 15000 kira veriyorsun orada 400 cebine kalırken turkiyede 2000 bile kalmıyor madem memnun değilsin oradan ülkene dön gör dünya kaç bucak 102 20 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: SENI ZORLAMI YOLLADIK ORAYA GEL O ZAMAN MEMLEKETINE YOKSA OTUR OTURDUGUN YERDE DONE SPEAK 75 17 Yanıtla
  • ferhat eser: demlenmiş belli 53 24 Yanıtla
  • YoH null: valla ordan buraya güzel masal anlatıyorlar:) 56 11 Yanıtla
  • Alper Gurtoprak: ya hehe inandım 49 15 Yanıtla
  • gökhan: Adamın yüzünde en ufak solma yok beslenmekten yanakları et yemekten kıpkırmızı olmuş gözlerinin içi gülüyor ula be adam gel vatandaşın gözlerinin içine bak sor bakalım en son nezaman gülmüş en son nezaman mutlu olmuş hatırlıyormu mutlululu acaba 41 15 Yanıtla
  • ferhat eser: sedat ben ya amerikaya geri dönerim yada japonyaya giderim Finlandiya falan isim olmaz 13 33 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Gel beraber oturalım dayı sen sürünme oralarda :) 31 9 Yanıtla
  • Tazmanya: Dayı sen tam 20 7 Yanıtla
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