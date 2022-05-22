Finlandiya'dan Türkiye'nin iadesini istediği teröristlerle ilgili skandal sözler: Masum insanları iade edemeyiz - Son Dakika
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Finlandiya'dan Türkiye'nin iadesini istediği teröristlerle ilgili skandal sözler: Masum insanları iade edemeyiz

22.05.2022 17:17
Finlandiya'dan Türkiye'nin iadesini istediği teröristlerle ilgili skandal sözler: Masum insanları iade edemeyiz

Türkiye'nin terörle arasına mesafe koymasını ve barındırdığı teröristleri iade etmesinin istediği Finlandiya'da Parlamento Başkanı Matti Vanhanen skandal bir açıklamada bulundu. Teröristleri "masum insanlar" olarak tanımlayan Vanhanen, "Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez, özellikle de gerekçe gösterilmeden hapse atılma veya mahkum edilme riski varsa" diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak için yaptıkları başvuru gündemde yerini koruyor. İki ülke de bugüne kadar Türkiye'nin iadesini talep ettiği FETÖ ve PKK mensubu teröristler konusunda olumla geri dönüş yapmadı. Teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye iki ülkenin de üyeliklerine oylamada "hayır" oyu vereceğini açıklamıştı.

Dün Erdoğan ile telefonda görüşen İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, görüşme sonrası olumlu açıklamalarda bulunmuştu. Andersson, "Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim" diye konuşurken, Niinistö ise "NATO müttefiklerinin güvenliğini taahhüt edeceğiz" dedi.

Eski Finlandiya başbakanı ve mevcut parlamento başkanı Matti Vanhanen, devlet televizyonu Yle'ye konuyla ilgili konuştu. Vanhanen, "masum insanlar" olarak tanımladığı teröristleri iade edemeyeceklerini savundu.

Vanhanen, Türkiye'nin iade talepleriyle ilgili "Türkiye, hukukun üstünlüğüyle ilgili konularda siyasi olarak tavrımızı değiştirmeyeceğimizi anlamalıdır. Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez, özellikle de gerekçe gösterilmeden hapse atılma veya mahkum edilme riski varsa. Silah ihracatı gibi en pratik konularda ise Türkiye'nin tam olarak ne beklediğini öğrenmemiz gerekiyor" dedi.

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Finlandiya, Terörist, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Finlandiya'dan Türkiye'nin iadesini istediği teröristlerle ilgili skandal sözler: Masum insanları iade edemeyiz - Son Dakika


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