Finlandiya: NATO'ya üyelik için Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz - Son Dakika
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Finlandiya: NATO'ya üyelik için Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz

19.05.2022 00:34
Finlandiya: NATO'ya üyelik için Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO'ya üyelik konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceklerini belirten Haavisto, "Ben Türkiye'ye iki kez gittim. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı önceden telefonla aradı" konuştu. Haavisto, Türkiye'nin itirazları nedeniyle NATO'ya katılım süreçlerinin uzayabileceğini kaydetti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT ve Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin ortak yayınladığı programda NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu.

"NATO'YA KATILMA SÜRECİMİZ UZAYABİLİR"

Türkiye'nin istekleri yerine getirilmediği takdirde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermeyeceğinin hatırlatılması üzerine Haavisto, "Cumartesi günü, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Ben Türkiye'ye iki kez gittim. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı önceden telefonla aradı, konuştu. Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebileceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı. Haavisto, Türkiye'nin itirazları nedeniyle Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma sürecinin uzayabileceğini kaydetti.

ERDOĞAN: NATO'YU GÜVENSİZ HALE GETİRMEYE 'EVET' DEMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin bugün AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunarak "Müttefiklerimizden hassasiyetlerimizi anlamalarını, mümkünse destek vermelerini bekliyoruz. Bizim terör örgütlerinin saldırılarına karşı sınırlarımızı korumak gibi bir hassasiyetimiz vardır. PKK ve DEAŞ'ın sınırlarımıza dayandığı dönemde ülkemizdeki hava savunma sistemlerinin sökülüp götürüldüğü günleri unutmadık. 30 teröristi istedik vermediler. 30 teröristi vermeyeceksin, NATO'ya girmek için bizden destek isteyeceksiniz. Biz NATO'yu güvensiz hale getirmeye 'Evet' demeyiz. Şimdi Pazartesi günü gelmek istiyorlarmış, boşuna yorulmasınlar. Terör örgütleri İsveç'te hala yürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

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