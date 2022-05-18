Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için başvurusundan sonra yapılan açıklamaya Türkiye detayı damga vurdu - Son Dakika
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Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için başvurusundan sonra yapılan açıklamaya Türkiye detayı damga vurdu

18.05.2022 09:45
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için başvurusundan sonra yapılan açıklamaya Türkiye detayı damga vurdu

Türkiye'nin güvenlik endişesi nedeniyle NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya, bugün NATO üyeliği için resmi başvuru mektubunu Genel Sekreter Stoltenberg'e teslim etti. Başvuru sürecine Stoltenberg'in Türkiye vurgusu damga vurdu. Stoltenberg, "Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır" dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma kararı, Türkiye cephesinde tepkiyle karşılandı. Türkiye, terör örgütü üyelerine ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin güvenlik tehlikesi oluşturacağını belirtti.

"TÜRKİYE İÇİN MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

Pazar günü Reuters haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Danışmanı İbrahim Kalın, "Kapıyı kapatmıyoruz. Ama temelde bu Türkiye için bir milli güvenlik meselesidir. Terör örgütü PKK, ABD ve AB tarafından fon topluyor, Avrupa'da özellikle İsveç'te 'güçlü ve kabul görmüş' bir varlığı var" dedi.

BUGÜN RESMİ BAŞVURU YAPTILAR

Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olmak için resmi başvuruyu bugün gerçekleştirdi. Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı.

STOLTENBERG'DEN TÜRKİYE VURGUSU

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başvurularla ilgili yaptığı açıklamadaki Türkiye detayı ise gözden kaçmadı. Güvenlik endişesi olan ülkelerin taleplerinin göz önünde olacağını belirten Stoltengerg, ""Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız" dedi.

Stoltenberg, tüm müttefiklerin NATO'nun genişleme ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu belirtti.

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Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç temsilcileriyle buluşuyor NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç temsilcileriyle buluşuyor

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Son Dakika Dünya Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için başvurusundan sonra yapılan açıklamaya Türkiye detayı damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için başvurusundan sonra yapılan açıklamaya Türkiye detayı damga vurdu - Son Dakika
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