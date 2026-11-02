Florida\'da 9 kişinin öldüğü özel jetin pilotu \'Vaktimiz kalmadı\' dedi

Florida'da 9 kişinin öldüğü özel jetin pilotu 'Vaktimiz kalmadı' dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Florida'da 1 Kasım'da özel jetin Cresthaven yerleşim bölgesine düşmesiyle uçaktaki 9 kişinin tamamı öldü. Telsiz kayıtlarına göre pilot 'Yere çakılacağız' dedi; mayday çağrısından 35 saniye sonra son sözü 'Vaktimiz kalmadı' oldu.
ABD'nin Florida eyaletinde 9 kişinin hayatını kaybettiği özel jetin pilotunun düşmeden önce hava trafik kontrolörüne, "Vaktimiz kalmadı, yere çakılacağız" sözleri kayıtlara yansıdı.
1 Kasım'da meydana gelen kazada, 'N722BD' tescilli 'Learjet 60' tipi uçak, Florida'nın Palm Beach County bölgesi yakınlarındaki Cresthaven yerleşim bölgesine düştü. Uçaktaki 9 kişinin tamamının hayatını kaybettiği açıklandı. Austin'den Bahamalar'daki North Eleuthera Havalimanı'na gitmek üzere havalanan uçakta, kaza öncesinde buzlanma, orta şiddette türbülans ve yağış koşullarının yaşandığı telsiz kayıtlarına yansıdı.
SON SÖZÜ 'VAKTİMİZ KALMADI' OLDU
Pilot ile hava trafik kontrol telsiz görüşmelerine göre, uçağın pilotu kazadan birkaç dakika önce, jette başa çıkılabilir miktarda şeffaf buz biriktiğini, dışarıdaki hava sıcaklığının sıfırın altında 47 derece olduğunu ve orta şiddetli türbülansın uçağı sarstığını bildirdi. Kısa süre sonra pilot, aşırı hızla ilgili bir durum yaşandığını aktarırken, dakikada 20 bin feet'lik çok hızlı bir alçalmayla acil durum sinyali verdi ve "Yere çakılacağız" dedi. Pilotun 'mayday' (acil durum) çağrısından 35 saniye sonra kokpitten son duyulan sözler "Vaktimiz kalmadı" oldu.
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