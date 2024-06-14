Florida'da dev timsahın midesinden 41 yaşındaki evsiz kadının cesedi çıktı - Son Dakika
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Florida'da dev timsahın midesinden 41 yaşındaki evsiz kadının cesedi çıktı

Florida\'da dev timsahın midesinden 41 yaşındaki evsiz kadının cesedi çıktı

Florida'da 14 metrelik bir timsahın midesinden 41 yaşındaki evsiz bir kadının cesedi çıktı. Sabrina Peckham, timsahın bulunduğu yere yakın bir kampta yaşıyordu ve bir kanala sürüklenerek timsah tarafından yenildi. Timsah, Peckham'ın cesediyle şişmiş halde bulundu ve vurularak öldürüldü. Peckham'ın kızı, annesinin timsahı kışkırttığı iddialarını reddetti. Peckham, ölümünden iki ay önce bir sulak alanda izinsiz girdiği için tutuklanmış ve 500 dolar ceza almıştı.

14.06.2024 10:02
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Vücut kamerası görüntüsü, 14 metrelik bir timsahın midesinde 41 yaşındaki bir annenin cesedini gösteriyor. Sabrina Peckham, Clearwater'da bir kanala sürüklendikten sonra bu timsah tarafından yenildi. Peckham, olay sırasında evsizdi ve timsahın bulunduğu yere yakın bir kampta kalıyordu.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nun yeni görüntüleri, dev timsahın vurularak öldürülmesinin hemen ardından polis tarafından çevrelendiğini gösteriyor. Timsahın karnı, Peckham'ın cesediyle şişmiş haldeydi.

Geçen yıl Eylül ayında bir yoldan geçen, ağzında bir ceset gibi görünen timsahı fark ederek yetkililere haber verdi. Acil müdahale ekipleri, timsahı sudan çıkarıp öldürdü. Yetkililer, timsahın "insanca öldürüldüğünü" belirtti. Peckham'ın kalıntılarını çıkarmak için timsahın karnını kesmek zorunda kaldılar.

Annesinin ölümünden sonra, Peckham'ın kızı, annesinin hayvanı kışkırttığı iddialarını reddetti. "Annem, yakınlardaki ormanlık alanda yaşayan evsizlerden biriydi," diye yazdı Breauana Dorris bir Facebook gönderisinde. "Karanlıkta kamp alanına giderken timsahın saldırısına uğramış olabilir. Onunla daha uzun yıllar geçirmeyi bekliyorduk. Maalesef Tanrı onu erken yanına aldı."

Peckham, ölümünden iki ay önce bir sulak alanda izinsiz girdiği için tutuklanmış ve 500 dolar ceza almıştı. Bu, onun ilk kabahati değildi; 2014'ten beri çeşitli suçları bulunuyordu.

Florida'da dev timsahın midesinden 41 yaşındaki evsiz kadının cesedi çıktı
Florida'da dev timsahın midesinden 41 yaşındaki evsiz kadının cesedi çıktı

Florida, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Florida'da dev timsahın midesinden 41 yaşındaki evsiz kadının cesedi çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Florida'da dev timsahın midesinden 41 yaşındaki evsiz kadının cesedi çıktı - Son Dakika
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