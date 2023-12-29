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Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi - Son Dakika
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Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi

ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği yaparak Suriye'de çekilen 4 kare fotoğrafı yayınladığı ortaya çıktı. Amerikalı askerlerin teröristlere silah kullanma eğitimi verdiği görülüyor. ABD'nin PKK'ya destek vermesi ve işgal alanında asker bulundurması 7 yıldır devam ediyor.

29.12.2023 - 08:08,  Güncelleme: 08:32
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ABD, bölücü terör örgütü PKK/ YPG ile yaptığı işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Üstelik tüm Türkiye, cuma ve cumartesi günleri Irak'ın kuzeyinden gelen 12 şehidin haberiyle sarsılmışken, ABD ordusu skandal bir paylaşım yaptı.

Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi

SURİYE'DE ÇEKİLEN 4 KAREYİ YAYINLADILAR

ABD'nin Ortadoğu operasyonlarını yürüten Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olan, terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan "Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı"nın resmi hesabından salı günü Suriye'de çekilmiş 4 kare fotoğraf yayınladı.

Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi

PKK'LI TERÖRİSTLERE SİLAH EĞİTİMİ VERDİLER

Bu karelerde Amerikalı askerler, terör örgütü PKK/YPG'nin üyelerine silah kullanma eğitimi verirken görülüyor. Biri kadın, biri erkek iki ABD'li asker, teröristlere kalaşnikof tüfeklerin nasıl sökülüp takılacağını, temizleneceğini ve nasıl nişan alıp ateş edileceğini gösteriyor. Fotoğrafların hangi kentte çekildiği bilinmiyor.

Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi

İHANET 7 YILDIR DEVAM EDİYOR

ABD, PKK'nın terörist olduğunu resmen kabul etmesine rağmen 2014'ten bu yana terör örgütüne "DEAŞ ile mücadele ettiği" bahanesi ile destek sağlıyor. ABD, bölgedeki teröristler için "Suriye demokratik güçleri" ismini kullanarak, bunun PKK'dan farklı bir yapı olduğunu öne sürüyor. PKK/YPG, aldığı bu destekle Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol sahalarının da dahil olduğu geniş bir alanı işgal ediyor. Bu işgal alanında ABD'nin 900 kadar askeri var.

Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi
Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD\'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi
YORUMLAR (1)
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Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi - Son Dakika


08:08
Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi
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SON DAKİKA: Fotoğraf 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra çekildi! ABD'den terör örgütüne silah kullanma eğitimi - Son Dakika
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