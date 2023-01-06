Fransa televizyonunda skandal harita! Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerini farklı bir yere aitmiş gibi gösterdi

Fransa'da geçtiğimiz günlerde bir saldırganın ateş açması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından PKK yandaşları Paris sokaklarını adeta yangın yerine çevirmişti. PKK'nın saldırganlığından akıllanmayan Fransa terör örgütüne Türkiye karşıtlığı üzerinden destek vermeye devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN TOPRAKLARINI BÖLDÜLER

Fransız yayın kuruluşu France24, yayımladığı bir haberde terör örgütünün Türkiye'yi bölme hayallerine destek veren bir harita kullandı. France24, yayımladığı sözde "Kürdistan" haritasında Türkiye topraklarının bir kısmını başka bir yere aitmiş gibi gösterdi.

SÖZDE HARİTA TEPKİ TOPLADI

"Ortadoğu Meseleleri" başlıklı yayında ekranın sağ bölümünde yansıtılan sözde haritada sarı renkte "Kürdistan" ifadesine yer verilen bir haritalama yapıldığı dikkat çekildi. Türkiye, Irak ve Suriye'den toprak parçalarının kesintili noktalarla sözde "Kürdistan" haritasına eklendiği görsel büyük tepki topladı.

TÜRKİYE'NİN TOPRAKLARINI TANIMADILAR

Türkiye'nin doğu ve güneydoğu şehirlerinin sözde "Kürdistan" toprakları olarak yansıtıldığı programda ayrıca Türkiye'nin Kürtleri tanımadığını ve bölgeyi "Güney Doğu Anadolu" olarak tanımladığı skandalını dillendirdi.