Fransa televizyonunda skandal harita! Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerini farklı bir yere aitmiş gibi gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa televizyonunda skandal harita! Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerini farklı bir yere aitmiş gibi gösterdi

06.01.2023 10:54
Fransa televizyonunda skandal harita! Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerini farklı bir yere aitmiş gibi gösterdi

France24 kanalı yayın sırasında adeta terör örgütü PKK'ya destek veren bir harita yayınladı. France24, yayımladığı sözde "Kürdistan" haritasında Türkiye topraklarının bir kısmını farklı bir yere aitmiş gibi gösterdi.

Fransa'da geçtiğimiz günlerde bir saldırganın ateş açması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından PKK yandaşları Paris sokaklarını adeta yangın yerine çevirmişti. PKK'nın saldırganlığından akıllanmayan Fransa terör örgütüne Türkiye karşıtlığı üzerinden destek vermeye devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN TOPRAKLARINI BÖLDÜLER

Fransız yayın kuruluşu France24, yayımladığı bir haberde terör örgütünün Türkiye'yi bölme hayallerine destek veren bir harita kullandı. France24, yayımladığı sözde "Kürdistan" haritasında Türkiye topraklarının bir kısmını başka bir yere aitmiş gibi gösterdi.

SÖZDE HARİTA TEPKİ TOPLADI

"Ortadoğu Meseleleri" başlıklı yayında ekranın sağ bölümünde yansıtılan sözde haritada sarı renkte "Kürdistan" ifadesine yer verilen bir haritalama yapıldığı dikkat çekildi. Türkiye, Irak ve Suriye'den toprak parçalarının kesintili noktalarla sözde "Kürdistan" haritasına eklendiği görsel büyük tepki topladı.

TÜRKİYE'NİN TOPRAKLARINI TANIMADILAR

Türkiye'nin doğu ve güneydoğu şehirlerinin sözde "Kürdistan" toprakları olarak yansıtıldığı programda ayrıca Türkiye'nin Kürtleri tanımadığını ve bölgeyi "Güney Doğu Anadolu" olarak tanımladığı skandalını dillendirdi.

YORUMLAR
500
Mersin'deki terör operasyonunda 500 gram patlayıcı geçirildi Mersin'deki terör operasyonunda 500 gram patlayıcı geçirildi Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu: 8 gözaltı kararı Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu: 8 gözaltı kararı

Türkiye, Fransa, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa televizyonunda skandal harita! Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerini farklı bir yere aitmiş gibi gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2023 11:25:15. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa televizyonunda skandal harita! Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerini farklı bir yere aitmiş gibi gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement