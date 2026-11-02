Frankfurt\'ta 100\'den fazla polis yaralandı, Avrupa\'da yüzlerce kişi gözaltına alındı

(ANKARA) - Avrupa'nın birçok ülkesinde eğitim sistemi, kamu hizmetleri, konut krizi ve artan yaşam maliyetlerine karşı düzenlenen protestoların ardından çıkan olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Fransa'da polise molotofkokteyli atılması üzerine cinayete teşebbüs soruşturması başlatılırken, Almanya'nın Frankfurt kentinde 100'den fazla polis yaralandı. Portekiz, İsviçre ve Arnavutluk'ta da göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Avrupa'da özellikle gençlerin öncülüğünde eğitim sistemindeki sorunlar, kamu hizmetlerinin yetersizliği, konut fiyatları ve hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolar hafta sonunda da devam etti. Fransa, Almanya, Portekiz, İsviçre ve Arnavutluk'ta büyük ölçüde barışçıl başlayan gösterilerin ardından bazı kentlerde şiddet olayları yaşandı.

FRANSA'DA POLİSE MOLOTOFKOKTEYLİ ATILMASINA CİNAYETE TEŞEBBÜS SORUŞTURMASI

Fransa'da 31 Ekim Cumartesi başkent Paris'in yanı sıra Marsilya, Grenoble, Bordeaux, Lyon ve Toulouse kentlerinde düzenlenen gösterilere, yetkililerin verilerine göre yaklaşık 320 bin kişi katıldı. Gösterilerin sona ermesinin ardından yüzlerini maske ve kapüşonlarla gizleyen gruplarla güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yaşanan olaylardaki şiddetin boyutunu "olağanüstü" olarak nitelendirdi.

Paris Savcılığı, yaklaşık 15 jandarma ve polis memurunun bulunduğu gruba yanıcı maddeler atılması üzerine kamu görevlilerine yönelik cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sosyal medyada ve Fransız televizyonlarında yayımlanan görüntülere de yansıyan saldırıda, bazı güvenlik görevlilerinin ikinci derece yanıklar nedeniyle yaralandığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, gösteriler ve Cadılar Bayramı gecesi yaşanan olaylar kapsamında ülke genelinde 779 kişi gözaltına alındı.

ALMANYA'DA 100'DEN FAZLA POLİS YARALANDI

Almanya'da "Gen Z regelt" (Z Kuşağı Halleder) hareketinin öncülüğünde düzenlenen gösterilere, 30'dan fazla kentte 100 bini aşkın kişi katıldı. Eğitim sistemine daha fazla kaynak ayrılması ve yaşam maliyetlerinin düşürülmesi talepleriyle gerçekleştirilen protestoların ardından özellikle Frankfurt, Köln ve Berlin'de şiddet olayları yaşandı.

Finans merkezi Frankfurt'ta yüzlerini gizleyen gruplar 17 iş yerine zarar verdi, bunlardan 5'i yağmalandı. Güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyli atılan olaylarda, kentte görevlendirilen yaklaşık 1300 polisten 100'den fazlası yaralandı. Yaşları 13 ile 29 arasında değişen 54 şüpheli gözaltına alındı.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Roman Poseck, güvenlik güçlerinin yaklaşık 1000 ila 1500 kişilik şiddet yanlısı bir grupla karşı karşıya kaldığını belirterek, olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise olaylara karışanların tespit edilerek hesap vermelerinin sağlanacağını belirtti. Dobrindt, şiddet olaylarına karışanlara ağır cezalar verilmesi gerektiğini savundu.

Köln'de polis kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullanırken, Berlin'de güvenlik güçlerine şişe ve havai fişek atıldı. Gösterileri organize eden "Gen Z regelt" hareketi, yayımladığı açıklamayla şiddet olaylarıyla bağlantısı bulunmadığını duyurdu.

PORTEKİZ'DE KONUT KRİZİ PROTESTOLARINA POLİS MÜDAHALESİ

Portekiz'in başkenti Lizbon'da binlerce kişi, konut krizini ve hükümetin kira politikalarını protesto etmek amacıyla sokaklara çıktı. Göstericiler, merkez sağ azınlık hükümetinin tahliye işlemlerini kolaylaştırmayı ve yeni kira sözleşmelerindeki kira sınırlamalarını kaldırmayı öngören yasa tasarısını geri çekmesini talep etti.

Yürüyüşün ardından Rossio Meydanı'nda kamp kuran göstericilere polis, pazar günü yerel saatle 04.30 sıralarında müdahale etti. Çevik kuvvet ekipleri, cop ve polis köpekleriyle gerçekleştirdikleri müdahaleyle kamp alanını boşalttı. Porto kentinde kurulan daha küçük bir protesto kampı da güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı.

ARNAVUTLUK'TA 350 KİŞİ YARALANDI

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Başbakan Edi Rama'nın yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifasını talep eden gösterilerin ardından çatışmalar yaşandı. Yüzlerini gizleyen bazı göstericiler güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyli atarken, sokaklardaki çöp konteynerleri ateşe verildi.

Arnavutluk İçişleri Bakanlığı'nın 30 Ekim'de açıkladığı verilere göre, protestolarda 200'ü polis olmak üzere 350 kişi yaralandı. Olaylar kapsamında 269 çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

İSVİÇRE'DE İZİNSİZ GÖSTERİLERDE ÇATIŞMALAR ÇIKTI

İsviçre'nin Zürih ve Basel kentlerinde de yüzlerce kişi, "İsviçre'de de artık yeter" sloganıyla izinsiz gösteriler düzenledi. Zürih'te güvenlik güçleri, kendilerine havai fişek, şişe ve taş atan gruplara tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.

Olaylar sırasında bir polis aracı zarar görürken, çöp konteynerleri ve elektrikli bisikletler ateşe verildi. Basel'de ise yaklaşık 150 kişinin katıldığı gösterilerin ardından iş yerlerinin camları kırıldı, binaların duvarlarına yazılar yazıldı, çöp konteynerleri ve bisikletler ateşe verildi.

Cenevre'de de benzer olayların yaşandığı bildirildi.