Fransa açıklarında 100 binden fazla ölü mavi mezgit balığı bulundu

Fransa'nın Atlantik Okyanusu açıklarında, yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana yayılmış 100 binden fazla ölü mavi mezgit balığı tespit edildi. Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, görsellerin şok edici olduğunu ifade ederek olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Dünya denizleri ile canlılarını korumak için çalışmalar yapan ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd'ın Fransa ofisi, ülkenin Atlantik Okyanusu kıyısında yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana yayılmış 100 binden fazla ölü mavi mezgit balığını görüntüledi. Sea Shepherd Fransa yetkilileri dün yaptıkları açıklamada "La Rochelle açıklarındaki Biscay Körfezi'nde şu anda yaşanmakta olan durum bu. Dünyanın en büyük ikinci trol balıkçı teknesi olan ( Avustralya'da yasak) Margiris de dahil olmak üzere bölgede dört trol gemisi faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullandı.