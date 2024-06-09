Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde ve birçok AB ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı. Ulusa sesleniş konuşması yapan Macron, ülkede yapılacak ilk tur seçimlerin 30 Haziran, ikinci tur seçimlerin ise 7 Temmuz'da yapılacağını ifade etti.

09.06.2024 22:13  Güncelleme: 22:34
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağ partilerin oy oranlarının yükselmesine değinerek Fransa Ulusal Meclisi'ni feshettiğini duyurdu. Macron, AP seçimlerinde yaşanılan yenilginin ardından Fransa'nın ilk tur için 30 Haziran ve ikinci tur için 7 Temmuz'da seçime gideceğini açıkladı.

Fransız lider Macron açıklamasında aşırı sağın aldığı oy oranlarına değinerek "Bu nedenle bugünün sonunda hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağım." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim çağrısı yaptı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

SEÇİMLERİN İLK TURU 30 HAZİRAN, İKİNCİ TURU 7 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Macron, ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu nedenle anayasamızın 12. maddesinin bize verdiği yetkiyle ve yaptığım istişareler sonucunda sizlerin meclisi tekrardan seçmesi yönünde bir karar verdim. Birkaç dakika içinde ilk tur için 30 Haziran ve ikinci tur için 7 Temmuz'da yapılacak seçimleri düzenleyen kararnameyi imzalayacağım." dedi.

Macron, AP seçim sonuçlarını değerlendirerek sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi bir sonuç olmadığını" belirtti. "Milliyetçilerin ve demagogların yükselişi halkımız için olduğu kadar Avrupa'mız için de, Fransa'nın Avrupa'daki ve dünyadaki yeri için de tehlikedir." diyen Macron, seçmenlerin mesajını duyduğunu ve buna engel olmayacağının altını çizdi.

AP SEÇİMLERİNDE İLK SONUÇLAR AÇIKLANMAYA BAŞLADI

6-9 Haziran'da 27 AB üyesinde düzenlenen AP seçimlerinin sonuçları, Brüksel'deki AP Genel Kurul salonuna kurulan dev ekrandan duyurulmaya başlandı. Şimdiye kadar Almanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminden (GKRY) sonuçlar alındı.

Buna göre Almanya'da Hristiyan demokratları bir araya getiren Avrupa Halk Partisi (EPP) 30, Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı 16, Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) 14, Avrupa'yı Yenile (RE) 8, Sol 4 ve AP'de henüz bir gruba dahil olmayan partiler ise 19 milletvekili kazandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı

Almanya'da AP seçimlerinde ilk sırayı 29 milletvekilliği kazanan Hristiyan demokrat CDU/CSU ittifakı alırken, 17 milletvekili ile AfD ikinci sırayı aldı. Hükümet koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ise 14 milletvekili kazanarak üçüncü sıraya geriledi. Koalisyonun diğer ortakları Yeşiller 12 ve Hür Demokrat Parti (FDP) 5 millletvekilliği kazanabildi. Hollanda'da RE 7, aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi (ID) 7, EPP 6, Yeşiller 4, S&D 4, Sol 1, diğerleri 1 milletvekilliği aldı.

AVUSTURYA'DA AŞIRI SAĞ İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Avusturya'da da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) 6 milletvekilliği kazanarak ilk sıraya yerleşirken onu 5'er milletvekilliği ile EPP ve S&D izledi, Yeşiller ve RE ise 2'şer sandalye sahibi oldu. Yunanistan'dan EPP 8, Sol 4, S&D 3, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 2, bağımsızlar 2 ve bağımsızlar 2 milletvekilliği kazandı. GKRY'de toplam 6 sandalyeden EPP 2, Sol 1, S&D 1 ve bağımsızlar 2 tanesini kazandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı

HER ÜLKE NÜFUSU ORANINDA MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK

Bu seçimde ilk kez AP seçimlerinde 705 yerine 720 milletvekili seçiliyor. Nüfuslarına göre en çok milletvekilini çıkaran ilk 5 ülke sırasıyla 96 ile Almanya, 81 ile Fransa, 76 ile İtalya, 61 ile İspanya, 53 ile Polonya'dan oluşuyor. Romanya 33, Hollanda 31, Belçika 22, Portekiz, Yunanistan, Macaristan, İsveç ve Çekya 21'er, Avusturya 20, Bulgaristan 17, Slovakya, Danimarka ve Finlandiya 15'er, İrlanda 14, Hırvatistan 12, Litvanya 11, Letonya ve Slovakya 9'ar, Estonya 7, Malta, Lüksemburg ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 6'şar milletvekili çıkaracak.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı

YENİ YASAMA DÖNEMİ 16 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Resmi sonuçların 10 Haziran'da açıklanmasıyla AP'ye girebilen ulusal partiler, siyasi gruplarını oluşturma sürecine başlayacak. İlk genel kurul 16 Temmuz'da toplanacak, böylece yeni yasama dönemi başlamış olacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis\'i feshederek erken seçim kararı aldı

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Son Dakika Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • TAHSİN KORKMAZ: Ah nerde bizde 16 34 Yanıtla
    Kemsl: niye, keyfinize göre seçim mi olsun 22 12
  • Uğur BOZKURT: Darısı bizimkine İnşaAllah... 20 28 Yanıtla
    Sabri İnce: Bu muhalefet ile mi ? 15 6
  • Ahmet burak: diger ulkelerde de birsi başa gecince 20 sene başta kalmiyor mu 21 12 Yanıtla
  • Murat KANDAZ: devletimiz var olsun 22 0 Yanıtla
  • Ensar YILDIRIM: yine ne karıştırıyorlar acaba 15 1 Yanıtla
  • Orhan Okul: Darısı başımıza.. Hemen şimdi olsun erken bile değil. İflas ettik..! 5 3 Yanıtla

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