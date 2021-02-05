Fransa'da 106 yaşındaki piyanist, 6'ncı albümünü çıkarıyor - Son Dakika
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Fransa'da 106 yaşındaki piyanist, 6'ncı albümünü çıkarıyor

05.02.2021 22:28
Fransa'da 106 yaşındaki piyanist, 6'ncı albümünü çıkarıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 106 yaşındaki Colette Maze, 4 yaşından beri çaldığı piyanosuyla 6'ncı albümünü çıkarmak için hazırlıklara başladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 106 yaşındaki Colette Maze, 4 yaşından beri çaldığı piyanosuyla 6'ncı albümünü çıkarmak için hazırlıklara başladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 106 yaşındaki Colette Maze adlı kadın piyanist, bu yıl 6'ncı albümünü çıkarmak için hazırlıklara başladı. Yerel medyaya konuşan Maze, 4 yaşından beri piyano çaldığını ifade ederek, "Müzik benim için gıdaydı. Ruhumun ve kalbimin gıdası" dedi.


Kaynak: DHA
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Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

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