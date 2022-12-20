Fransa'nın güney doğusundaki Toulon'da bir hastanede eşine az rastlanan bir olay yaşandı. 88 yaşındaki bir kişi rektumuna 2. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisininsıkışması şikayeti ile hastaneye başvurdu.
Durumun şaka değil gerçek olduğunu anlayan doktorlar hemen operasyona başladı. Operasyon esnasında hastane tahliye edilirken, bölgeye bomba imha ve mayın temizleme ekipleri de yönlendirildi.
Acil serviste görev alan bir hastane çalışanı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bir elma, bir mango, hatta bir tıraş bıçağı bile gördük. Olmaması gereken bölgelere yerleştirilmiş olağandışı nesneler bulmaya alışkınız. Ama bir top mermisi? Asla!" dedi.
Son Dakika › Dünya › Bir garip olay! Anüsüne top mermisi sıkışan yaşlı adam hastanede herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika