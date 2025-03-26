Fransa'da 25 Mart Salı günü 113. Hava Üssü yakınlarında Fransız Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Patrouille de France'ın prova uçuşunda havada korku dolu anlar yaşandı.
The Sun'da yer alan habere göre; yedi "Alpha" uçağının katıldığı provada iki uçak havada çarpıştı. Kanadı kırılan uçaklar kontrolsüz bir şekilde yere çakıldı. Fransız Silahlı Kuvvetleri üç pilotun paraşüt yardımıyla kazadan sağ kurtulduklarını açıkladı.
Uçakların havada çarpışıp düştüğü anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde gösteri esnasında Fransız bayrağının renkleri olan beyaz, kırmızı ve mavi renkte duman atan uçaklardan ikisinin havada çarpışıp kontrolsüz bir şekilde aşağıda düştüğü anlar yer aldı.
Son Dakika › Dünya › Fransa'da iki gösteri uçağı havada böyle çarpıştı - Son Dakika
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