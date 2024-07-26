Fransa\'da Olimpiyat Oyunları\'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj

Dünya

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Paris'te 100 yıllık aradan sonra düzenlenen Olimpiyat Oyunları, bugünkü açılış töreniyle resmen başlayacak. Türkiye saatiyle 20.30'dan itibaren başlayacak oyunların açılış töreni, 210 dakika sürecek.

HIZLI TREN AĞINA SALDIRI

Oyunlar için Fransa'nın başkenti Paris'te yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bu sabah bir sabotaj haberi geldi. Fransız yetkililer, Olimpiyat'ın açılışına saatler kala ülkedeki hızlı tren ağının sabotaj saldırısına uğradığını bildirdi.

AFP haber ajansı, koordineli olduğu kanıtlarla ortaya çıkan sabotajın hızlı tren ağını felç etmeyi hedeflediğini bildirdi. Fransız demiryolu şirketi SNCF, üç ayrı hattın kundaklandığını ve yangın çıkarıldığını açıkladı.

İPTALLERDEN 800 BİN YOLCU ETKİLENDİ

Bu sabah itibarıyla başkent Paris ve diğer birçok şehirde hızlı tren seferleri iptal edilmiş durumda, istasyonlarda kuyruklar var. SNCF, halihazırda 800 bin yolcunun iptallerden etkilendiğini bildirdi.

DEMİRYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA VAR

Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, Olimpiyat Oyunları öncesinde tren seferlerinde meydana gelen aksaklığa dair X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, Fransa'nın batı, kuzey ve doğusundaki tren seferlerinin "kötü niyetli kişilerin eylemlerinden" etkilendiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA TREN FARKLI HATLARA YÖNLENDİRİLDİ

SNCF'nin açıklamasında, komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, "yüksek hızlı tren ağını aksatmayı amaçlayan bu büyük saldırının" ardından çok sayıda trenin farklı hatlara yönlendirildiği ya da iptal edildiği aktarıldı.

"YOLCULUKLARINIZI ERTELEYİN"

Demir yolu ulaşımındaki aksaklıklardan etkilenenlere bildirim yapılacağı vurgulanan açıklamada, "İmkanı olan tüm yolcularımızdan yolculuklarını ertelemelerini ve istasyona gitmemelerini rica ediyoruz." denildi.