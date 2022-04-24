Fransa'da sandık çıkışı anketlerine göre Macron yeniden cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Fransa'da sandık çıkışı anketlerine göre Macron yeniden cumhurbaşkanı seçildi

24.04.2022 21:31
Fransa'da sandık çıkışı anketlerine göre Macron yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oylama sona erdi.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oylama sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre oyların yüzde 58,2'sini alan Emmanuel Macron aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen karşısında galip gelerek ikinci kez Fransa'nın Cumhurbaşkanı seçildi.

Macron, ilk turda oyların yüzde 27,85'ini, Le Pen ise yüzde 23,15'ini almış ve ikinci tura kalmışlardı.

Paris'te seçmenlerine konuşan Le Pen, sonucun partisi için hala bir zafer olduğunu söyledi.

Seçim sonuçlarına saygı duyduğunu belirten Le Pen, siyasetteki mücadelesine devam edeceğini sözlerine ekledi.

Marine Le Pen, kendisine oy verenlere teşekkür ettiği konuşmasında, "Fransa çok unutuldu ama biz unutmuyoruz" dedi.

Macron'un hükümetinde yer alan Avrupa Bakanı Clément Beaune, seçim sonuçlarına ilişkin Reuters'a yaptığı açıklamada, aşırı sağın yüzde 40 oy aldığını hatırlatarak, "Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesaplarında, zaferinden dolayı Macron'u tebrik etti.

Dramatik ve tarihi bir zafer

Paul Kirby - BBC News, Paris

Bu, görevdeki cumhurbaşkanı için dramatik ve de tarihi bir zafer.

Bu seçim, Marine Le Pen'in zafer için en iyi şansıydı ancak yine olmadı. Kampanyası düzgündü, artan hayat pahalılığına odaklanmış olması seçmenlerde karşılık buldu. Macron'a karşı günler önceki TV münazarasında da iyi bir performans sergiledi.

Macron, ilk turdan sekiz gün öncesine kadar seçime girmedi bile ve kibirli olmakla suçlandı. Ama seçim çalışmalarına başladığında, seçmenler net bir şekilde onu dinledi. Le Pen vergi indirimi vadetmiş, emeklilik yaşını da yükseltmeyeceğini söylemişti. Ancak seçmenler Macron'un vaatlerini Le Pen'inkilere göre çok daha gerçekçi buldular ve Le Pen'i reddettiler. Seçmenler daha yumuşak olabilirlerdi ancak yine de oldukça haklıydılar.

Fransa, 20 yıldır bir cumhurbaşkanını iki dönem için üst üste seçmedi. Daha önce hiçbir cumhurbaşkanı da parlamentoda çoğunlukla yeniden seçilmedi.

YORUMLAR
500
Fransa'da Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60'ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi Fransa'da Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60'ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre, Macron yeniden cumhurbaşkanı oldu Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre, Macron yeniden cumhurbaşkanı oldu Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçildi. Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçildi.

cumhurbaşkanı, Marine Le Pen, Sandık, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da sandık çıkışı anketlerine göre Macron yeniden cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika

BBC

Son Dakika
21:13 İnşaat kazısında bulundu! Osmanlı dönemine ait el bombaları toprağın derinliklerinden çıkartıldı
21:12 Liverpool engel tanımıyor! Yenilmezlik serisi 14 maça yükseldi
21:10 Fransa'da Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60'ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
20:47 Ekrem İmamoğlu "Lale Bayramı" etkinliğinde konuştu: İnsanlar mülteci olup vatanlarından göç etmek zorunda kalmasın
20:32 Sedat Peker sessizliğini bozdu! İşte uzun süre sonra yaptığı paylaşımlar
20:31 6'lı masa 3. kez bir araya geldi! Gözler görüşmeden çıkacak sonuçta
20:29 İzmir'de ilk gol geldi! Genç yıldız soluyla müthiş bitirdi
20:29 Chelsea'nin hocası Tuchel duyurdu! Dünyaca ünlü futbolcu takımdan ayrılıyor: Savaşamayacağız
19:58 Sürücüsü olmayan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi! Kazada yaralananlar var
19:38 Ülkemizde 24 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 21:37:21. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da sandık çıkışı anketlerine göre Macron yeniden cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement